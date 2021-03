Jugendlicher leidet an Folgen

Der 14-jährige Betroffene des Überfalls ist Manuel Schenk. Er schilderte nach dem Vorfall, er sei zusammen mit einem Kollegen von Unbekannten angesprochen und bedroht worden . Diese forderten Bargeld. Als sich die Möglichkeit geboten habe, seien er und sein Kollege geflüchtet. Doch er sei eingeholt worden und mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert worden. «Ich lag auf dem Boden und nahm die Tritte wahr. Sonst habe ich gar nichts mehr realisiert und mein Kopf fühlte sich komplett leer an», so der Jugendliche. Sein Vater sagt, sein Sohn leide noch heute an den Folgen des Überfalls. «Besonders lange Konzentrationsphasen sind für Manuel schwierig. Bei längeren Lernphasen für Prüfungen ist er schnell erschöpft», erklärt Kurt Schenk.

Die beiden Vorfälle von Mitte Februar waren nicht die ersten beim Bahnhof Weinfelden. Der Stadtrat hat danach reagiert und zusätzliche Präsenz eines privaten Sicherheitsdiensts organisiert. «Die Firma Delta Security AG wurde deshalb damit beauftragt, jeweils am Abend mit einer Patrouille am Bahnhof Weinfelden präsent zu sein», hiess es in einer Mitteilung. Zudem will sich der Weinfelder Stadtrat mit den involvierten Parteien, den SBB und der Kantonspolizei Thurgau austauschen, um die Sicherheit am Bahnhof bestmöglich zu gewährleisten. Dazu meint Kurt Schenk: «Ich habe die Erwartung und die Hoffnung, dass jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, beim Bahnhof Weinfelden kann man machen, was man will.»