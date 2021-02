In einem weiteren herzzerreissenden Post gibt sie zudem folgende Worte von Kasias sechsjährigem Sohn weiter: «Mami… wo bist du? Ich will zu meiner Mami.»

Nun äusserte sich ihre Mutter Adrianna in einem emotionalem Instagram-Statement zu Wort. Sie bedankt sich für das Mitgefühl und kritisiert Cybermobbing, unter dem auch ihre Tochter gelitten haben soll.

Das daraus resultierende Cybermobbing soll Kasia in den Tod getrieben haben.

In den Tagen vor ihrem Tod lieferten sie und ihr Ex-Freund, Fussballstar Jérôme Boateng (32), sich einen öffentlichen Trennungsstreit.

Rund eine Woche ist es her, seit Model Kasia Lenhardt im Alter von nur 25 Jahren verstorben ist. Hasserfüllte Botschaften im Internet sollen die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin in den Suizid getrieben haben. Nun meldet sich ihre Mutter Adrianna auf Instagram erstmals mit einem langen Statement zu Wort.