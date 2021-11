«Halo Infinite» - Wir kämpfen jetzt live in einer epischen Schlacht

Ego-Shooter-Fans kommen momentan total auf ihre Kosten. Nicht nur das neue «Call of Duty: Vanguard»

ist neu auf dem Markt, auch Microsoft bringt die neuste Version von «Halo Infinite» heraus – zwar nur den Multiplayer-Modus, dafür ist dieser für alle gratis und wird von Expertinnen und Experten hoch gelobt.



Grund genug, dass E-Sport Redaktor Marc und «Call of Duty»-Veteran Dominik beide Shooter unter die Lupe nehmen. Glänzt das neue «Call of Duty» mit neuen Features oder spielt es sich wie der Vorgänger? Ist «Halo Infinite» der neue Multiplayer-Shooter und das Release des Jahres? Ab 20 Uhr springen wir auf das Schlachtfeld.