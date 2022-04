Der Kanton Luzern will auf der Baselstrasse Tempo 30 einführen, um die Lärmbelastung zu senken. Anwohnende und der VCS jubeln, der TCS hingegen sieht das Lärmproblem andernorts.

Tempo 30 an der Baselstrasse :

Tempo 30 an der Baselstrasse : «Wir kämpfen seit Jahren für diese Temporeduktion»

1 / 3 An der Baselstrasse in Luzern herrscht eine andauernde Lärmbelastung. Stadt Luzern Deshalb soll dort bis Ende 2022 eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Beim TCS beäugt man die geplante Änderung kritisch: Durch die Reduktion werden Autoverkehr und ÖV ausgebremst heisst es auf Anfrage. Francisco Carrascosa Beim Verein BaBeL (Basel- und Bernstrasse Luzern) freut man sich über die geplante Temporeduktion. «Wir kämpfen seit Jahren für diese Temporeduktion», sagt Co-Präsident Urs Häner. 20min/Gianni Walther

Darum gehts Die Stadt Luzern will an der Baselstrasse Tempo 30 einführen.

Dadurch sollen Lärm reduziert und die Sicherheit erhöht werden.

Beim Verein BaBeL freut man sich über die geplante Massnahme. Weniger Freude hat der TCS.

Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern will an der Baselstrasse zwischen dem Kreisel Kreuzstutz und dem Gütsch Tempo 30 einführen. Das soll, abhängig von Beschwerden, bis Ende 2022 umgesetzt werden, teilte die Stadt Luzern mit. Damit soll das Gebiet von Strassenlärm entlastet werden. Aktuell gilt dort Tempo 50. «An der Baselstrasse ist es aufgrund der Enge und des hohen Verkehrsaufkommens so, dass bezüglich Lärm flächendeckend bei allen Gebäuden die Alarmgrenzwerte überschritten werden», sagt Christian Ferres, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern.

Die Belastungsgrenzwerte sind in der Lärmschutz-Verordnung (LSV) verankert. Diese stützt sich auf das Umweltschutzgesetz, wo die Grenzwerte festgehalten sind. So sind dort Planungswerte, Immissionsgrenzwerte (Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich gestört) und Alarmwerte (starke Störung, Sanierung dringlich nötig).

1 / 2 Die Belatsungsgrenzwerte in der Lärmschutzverordnung. Bundesamt für Umwelt (BAFU) Zwischen diesen Werten wird in der Verordnung unterschieden. Bundesamt für Umwelt (BAFU)

«Die Reduktion auf Tempo 30 ist an der Baselstrasse eine wichtige Massnahme, mit der der Strassenlärm gesenkt werden kann», sagt Ferres. Ab 2025 soll zudem bei der Gesamtsanierung der Strasse ein Flüsterbelag eingebaut werden. «Die Lärmbelastung liegt heute bei zirka 70 bis 71 Dezibel.» Konkret werde durch die beiden Massnahmen eine Reduktion des Lärms um drei Dezibel erreicht. «Das entspricht etwa einer Halbierung des Verkehrslärms», so Ferres. Der Lärmpegel soll danach unter den Alarmgrenzwert fallen.

Durch die Temporeduktion werde der Verkehr nur wenig gebremst: «Verkehrlich relevant ist für uns die sogenannte ‹V-85›, das heisst die Geschwindigkeit, die von nur 15 Prozent der Autos überschritten wird, oder umgekehrt 85 Prozent der Autos fahren langsamer. In der Baselstrasse liegt sie bei 40 km/h.» Auch zu Verkehrsüberlastungen soll es nicht kommen. «Massgebend für das Vorwärtskommen sind Knoten wie Kreisel und Ampelanlagen.» Schleichverkehr erwartet man auch nicht: «Es gibt gar keine attraktiven Ausweichrouten.» Dazu komme es generell sowieso erst, wenn die Hauptachsen verstopft sind und es zu Stau kommt. Eine weitere positive Auswirkung von Tempo 30 sind wesentliche Verbesserungen für die Verkehrssicherheit.

TCS hat Bedenken

Tempo 30 sei auf diesem Perimeter der Baselstrasse nicht zielführend, heisst es auf Anfrage beim TCS. «Auf siedlungsorientierten Strassen ist eine 30er-Zone grundsätzlich richtig. Die Baselstrasse ist jedoch eine verkehrsorientierte Strasse. Dort ergibt eine Reduktion wenig Sinn. Eine solche könnte zudem zu neuen Gefahren führen, da Velo- und E-Bike-Fahrer künftig Autos und Busse auf der sehr engen Baselstrasse überholen. Dort muss der Verkehr fliessen können», sagt Alexander Stadelmann, Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte. Mit den SBB-Gleisen direkt neben Gebäuden und Bars und Clubs sei es an der Strasse generell laut für Anwohnende. «Das Lärmproblem entsteht insbesondere auch durch das Nachtleben und die Züge und nicht ausschliesslich durch die Autos, die in den vergangenen Jahren zudem immer leiser wurden. Es wäre daher eine ganzheitliche Betrachtung zielführend.»

Es werden jedoch immer mehr Temporeduktionen eingeführt, was schliesslich grosse Auswirkungen haben wird.» Stadelmann verweist darauf, dass in kommenden Jahren immer mehr E-Autos auf den Strassen unterwegs sind: Durch die leiseren Fahrzeuge würde sich das Problem von selbst entschärfen. Dem widerspricht die Vereinigung kantonaler Lärmschutzbeauftragter: «Für die Lärmreduktion bei Elektroautos ist Tempo 30 besonders wirksam, da das in diesem Geschwindigkeitsbereich dominierende Motorengeräusch wegfällt. Bei Tempo 50 dominiert sowohl bei Elektroautos als auch bei Benzin-/Dieselautos das Abrollgeräusch der Reifen», heisst es auf deren Webseite.

Anwohnende setzen sich seit Jahren für Temporeduktion ein

«Wir finden das super», sagt hingegen Urs Häner, Co-Präsident des Vereins BaBeL (Basel- und Bernstrasse Luzern). «Wir kämpfen seit Jahren für diese Temporeduktion», sagt er weiter. Beim Verein freue man sich entsprechend darüber, dass das Ziel nun in greifbarer Nähe ist. Durch Tempo 30 werde die Baselstrasse ruhiger und sicherer und generell für die Bevölkerung attraktiver. «Nun hoffen wir, dass es keine Einsprachen gibt, damit die Umsetzung möglichst rasch erfolgt», sagt Häner.