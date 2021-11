Keine Hilfe : «Wir kämpfen um unser Essen»: Kasse streicht Taxifahrern Corona-Gelder

Seit Oktober haben die Taxifahrerinnen und Taxifahrer in Zürich keine Corona-Entschädigung mehr erhalten. Dies stürzt die Taxifahrerinnen und Taxifahrer in eine finanzielle Krise.

Betroffen ist auch Fares Tarek, der seit zehn Jahren als selbstständiger Taxifahrer arbeitet. Auch sein Antrag auf Erwerbsersatzentschädigung wurde vor wenigen Tagen von der Ausgleichskasse SVA Zürich abgelehnt. Das Taxi von Fares Tarek steht still und er ist im Kontakt mit seinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Viele von ihnen sind fast kurz vor den Tränen, berichtet der Vater von drei Kindern.

A ufgrund der Einreisebeschränkung sind weniger T ouristinnen und T ouristen im Land, di e e in Taxi nutzen könnten . Bis her w urden pro Monat zwischen 700 und 2000 Franken Hilfsgelder a n Taxifahrerinnen und Taxifahrer ausgezahlt . Prinzipiell erhalten alle Selbstständigen wie Fares Tarek, die durch die Corona-Massnahmen starke Einbussen erlitten haben, noch bis Ende Jahr Entschädigungen. Doch die Ausgleichskasse argumentiert nun, dass die Umsatzeinbussen der T axifahrerinnen und T axifahrer in keinem direkten Zusammenhang mit einer aktuellen Corona-Massnahme, wie zum Beispiel der Zertifikatspflicht, stehen.