British Airways-Chef : «Wir kämpfen um unser Überleben»

British Airways-Chef Alex Cruz kündigt an, man werde alle Massnahmen treffen, um den Winter zu überstehen. Derzeit liege der Flugplan bei lediglich 25 bis 30 Prozent des normalen Geschäftes.

Dies ist die schlimmste Krise, die British Airways in ihrer 100-jährigen Geschichte durchgemacht hat, so BA-Chef Alex Cruz.

Die in der Corona-Krise unter Druck geratene Fluggesellschaft British Airways ringt um ihr Überleben. «Wir ergreifen alle möglichen Massnahmen, um sicherzustellen, dass wir diesen Winter tatsächlich überstehen können», erklärte BA-Chef Alex Cruz am Mittwoch in einem parlamentarischen Ausschuss.