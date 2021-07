Kult-Konzertlokal vor dem Aus - «Wir kämpfen und hoffen auf ein Wunder»

Norbert Mandel hatte die Konzertfabrik Z7 1994 gegründet und seither über 2000 Konzerte veranstaltet. Die ehemalige Lagerhalle in Pratteln ist eine der renommiertesten Konzerthallen in Europa, besonders im Hardrock-Bereich. Mandel erhielt 2011 den Baselbieter Kulturpreis.

«Am Morgen, bevor die Pressemitteilung rausging und der Wecker läutete, hatte ich das Gefühl, dass ich zu einer Beerdigung gehe», erzählte Melanie Mandel, Tochter des Besitzers der Konzerthalle Z7 gegenüber 20 Minuten. Erst am Donnerstag teilten Verantwortliche des Z7 in Pratteln öffentlich mit, dass sie kurz vor dem Aus stünden. Grund dafür seien Parkplatzprobleme und eine unsichere Perspektive. Sollte sich bis Ende 2022 keine Lösung oder kein neuer Standort für das Konzerthaus finden, werde die Konzertfabrik Z7 ihre Tore schliessen müssen.

Mandel war zehn Jahre alt, als ihr Vater Norbert Mandel das Z7 gründete. «Für mich war immer klar, dass ich irgendwann in die Fussstapfen meines Vater treten würde», sagt Mandel. Auftritte weltbekannter Künstler wie Alice Cooper, Joss Stone oder Billy Idol seien in der Kulturinstitution bereits über die Bühne gegangen. Es stecke so viel Herzblut und Geschichte in dieser Konzerthalle, an ein Ende wolle man da eigentlich gar nicht denken. Auch ihr Vater Norbert Mandel sei fertig mit den Nerven. Für seinen kulturellen Beitrag bekam er 2011 den Baselbieter Kulturpreis. «Ich kann es einfach nicht glauben und am liebsten würde ich es verdrängen», verrät Mandel gegenüber 20 Minuten.