Fachhochschule OST verwirrt Studierende durch widersprüchliche Kommunikation

1 / 2 Die Ostschweizer Fachhochschule hat beschlossen, Lehrveranstaltungen wieder online durchzuführen. 20Min/Marion Alder Bereits einige Stunden nachdem der Beschluss kommuniziert wurde, bekamen Studierende eine Einladung zu einer Unterrichtslektion, die ohne jegliche Begründung vor Ort stattfinden soll. 20Min/Marion Alder

Darum gehts Die Fachhochschule OST hat beschlossen, Vorlesungen wegen Corona im Studiengang Soziale Arbeit wieder online anzubieten.

Dennoch sind Lehrveranstaltungen ohne jegliche Begründungen vor Ort geplant.

Studierende nerven sich über die Kommunikation der Fachhochschule.

Am Montagvormittag erhielten die Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit an der Fachhochschule OST eine E-Mail des Studiengangleiters. Darin heisst es, dass ab Dienstag, 14. Dezember, die Lehrveranstaltungen so weit wie möglich online durchgeführt werden sollen. Gleichzeitig heisst es in der Mitteilung, dass damit nicht ausgeschlossen werde, dass aufgrund von zu grossen Einschränkungen nach wie vor einzelne Veranstaltungen noch im Präsenzunterricht stattfinden werden.

Studierende haben sich darauf bei 20 Minuten gemeldet. Sie sind dankbar, dass endlich Klarheit geschaffen wurde. «Wir kamen uns ehrlich gesagt etwas dumm vor», sagt eine Studierende der Fachhochschule OST mit Wohnsitz in St. Gallen zu 20 Minuten. In den Medien hiess es bislang, dass Online-Vorlesungen angeboten werden sollen. «Das wurde mir und meinen Mitstudierenden so jedoch nicht mitgeteilt», sagt sie. Und sie hätten auch weiterhin vor Ort erscheinen müssen. «Für eine Fachhochschule finden wir das eine schlechte Kommunikation», sagt die St. Gallerin.

Paradoxe Situation

Um Klarheit zu schaffen, hat sie sich mit anderen Studierenden im Vorfeld bereits mehrfach an den Krisenstab der Fachhochschule OST gewandt und um verschärfte Massnahmen gebeten. «Es ist doch paradox, dass an unserer Fachhochschule weiterhin Vorlesungen mit bis zu 80 Personen stattfinden können», so die Studierenden. Der Bundesrat habe schliesslich eine dringliche Homeoffice-Empfehlung ausgesprochen. «Wir verstehen einfach nicht, warum nicht längst die 3G-Regelung eingeführt wurde», sagen die Studierenden. Die Antwort der Schule fanden sie lächerlich: Das Schulhaus habe zu viele Eingänge, weshalb es nicht möglich sei, von allen das Zertifikat zu überprüfen, hat man den Studierenden mitgeteilt.

E-Mail irritiert Studierende

Für weitere Verwirrung sorgt das E-Mail eines Dozenten des Studiengangs Soziale Arbeit. Studierende werden darin informiert, dass eine Lehrveranstaltung am Mittwochvormittag wie geplant vor Ort stattfinden wird. Bei dem Unterricht handle es sich lediglich um eine Abschlusslektion eines Seminars, bei welcher Fragen gestellt werden können. «Ich verstehe einfach nicht, warum wir unsere Fragen nicht auch online über Teams stellen können», sagt ein betroffener Student. Auf Anfrage teilt die Fachhochschule OST mit, dass die Modulverantwortlichen zum Teil einen gewissen Übergangszeitraum von einigen Tagen benötigen, um die Lehrveranstaltungen adäquat online anzubieten. Grundsätzlich nehme man die Ängste der Studierenden sehr ernst.

Aufgrund von zu grossen inhaltlichen oder didaktischen Einschränkungen sei es nach wie vor möglich, einzelne Lehrveranstaltungen nach Rücksprache mit den Modulverantwortlichen in Präsenz durchzuführen. «Die wenigen Präsenzveranstaltungen werden nur unter strenger Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführt», so die Fachhochschule.

Update:

Am Montagabend gegen 21 Uhr lenkte der Dozent nun doch noch ein und informiert die Studierenden in einer E-Mail, dass die Lehrveranstaltung vom kommenden Mittwoch nun doch online stattfinden werde.