Konvoi barrikadiert A1«Wir kannten den Weg zum Hochzeitslokal nicht»

Ein am Konvoi Beteiligter wehrt sich jetzt: «Dass wir auf der Autobahn angehalten haben, stimmt nicht», sagt er zu 20 Minuten. Ja, sie seien vom Gas gegangen, so der Mann. Aber: «Wir haben nur auf die hinteren Autos gewartet, weil wir den Weg zum Hochzeitslokal nicht kannten.»

Wegen einer Hochzeitsgesellschaft musste die Kapo Aargau am Samstag ausrücken: Mehrere Fahrzeuge blockierten die Autobahn.

Eine Hochzeitsgesellschaft sorgte am Samstag für Furore: Mehrere Autos blockierten die Autobahn, sie sollen sogar auf der A1 angehalten haben. Die Polizei entzog den vordersten drei Fahrern auf der Stelle den Führerausweis, zudem wurden sie angezeigt: wegen Anhalten auf der Autobahn, unnötigen Befahrens der Überholspur und Blockieren des Pannenstreifens.

Den Führerausweis müssen die Verkehrssünder aber sowieso für mindestens drei Monate abgeben. «Das ist bei einer schweren Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz so vorgeschrieben», so der Anwalt. Ob es noch weitere Massnahmen gibt – etwa eine Abklärung beim Verkehrspsychologen –, entscheidet das zuständige Strassenverkehrsamt.

Laut Verkehrsrechtler Sandro Imhof von der Kanzlei Giger & Partner in Zürich ist das Anhalten auf der Autobahn das klar schwerste der drei Vergehen, die den Hochzeits-Fahrern vorgeworfen werden. Davon gehe rechtlich gesehen eine «erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer» aus: «Die drei Fahrer können im schlimmsten Fall zu einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren verurteilt werden», so Imhof. Wenn sie bisher verkehrsrechtlich noch nicht aufgefallen seien, kämen sie aber wohl mit einer bedingten Geldstrafe davon, sagt er. Die anderen beiden Delikte, das unnötige Befahren der Überholspur und das Blockieren des Pannenstreifens, seien weniger schlimm: Diese würden mit Ordnungsbussen zwischen 100 und 200 Franken bestraft.

Beteiligter zeigt sich reuig

Auf keinen Fall habe es sich um eine geplante Aktion gehandelt, sagt der Beteiligte. Sie hätten sich ja auch der Polizei gestellt. «Mir ist bewusst, dass wir einen Fehler gemacht haben und nun die Konsequenzen tragen müssen.» Aber: «Dass das verboten ist, wussten wir nicht», so der Mann. Vorstrafen habe er keine: «Es tut mir weh, jetzt als notorisch kriminell verunglimpft zu werden.»

Darauf angesprochen, ob der Konvoi nun tatsächlich angehalten hat oder nicht, sagt Kapo-Sprecherin Corina Winkler: «Was am Sonntag kommuniziert wurde, entsprach zu diesem Zeitpunkt dem aktuellsten Stand der Ermittlungen.» Für weitere Infos verweist sie auf die zuständige Staatsanwaltschaft in Solothurn. Diese war am Montag für eine Stellungnahme nicht mehr erreichbar.