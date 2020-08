Wölfe im Bündnerland

«Wir kennen nicht von jedem Tier den Standort»

Im Albulatal gibt es ein neues Wolfsrudel mit mindestens sechs Welpen. Es ist bereits das siebte auf dem Kantonsboden von Graubünden. Die Spuren der Tiere zu finden, ist nicht einfach.

Arquint rechnet noch in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr mit weiteren neuen Wolfsrudeln. Die Wolfspopulation werde in Graubünden weiterhin ansteigen und es sei davon auszugehen, dass die Wolfspräsenz in anderen Kantonen zunehmen werde. Zurzeit gebe es in der Schweiz rund 80 Wölfe. Und da diese Zahl steigt, würden sich auch neue Rudel bilden, da die Jungtiere von den Eltern wegziehen und eine eigene Familie aufbauen.