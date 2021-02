Am Tag nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna auf Sizilien haben die Menschen noch mit den Auswirkungen des Naturschauspiels zu kämpfen. Der Flughafen der Stadt Catania südlich des Vulkans nahm nach eigenen Angaben erst am Mittwochmorgen den Betrieb wieder auf.

Die ganze Nacht über befreiten Mitarbeiter demnach das Rollfeld von Vulkanasche. Am späten Dienstagnachmittag hatte der Ätna im Osten der Insel kilometerhoch Asche gespuckt, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Lavafontänen schossen mehrere hundert Meter aus dem Krater und flossen in ein Tal auf der Ostseite.

«Die Lava kann in ein Becken abfliessen»

News-Scout Nino Moschetto, der in Pedara unmittelbar südlich des Ätna wohnt, fürchtet sich trotz des Spektakels nicht vor dem Feuerberg. «Wir kennen unseren Berg», erzählt er 20 Minuten. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung am Fuss des Vulkans. Der Ausbruch ist in über 3000 Metern Höhe und die Lava kann in ein Becken abfliessen. Ein eigentliches Problem gibt es nur, wenn es einen Ausbruch in einem tiefergelegenen Krater gibt und die Lava die bewohnten Zentren erreichen kann.» Darum habe man keine Angst – im Ernstfall hätte man ohnehin genug Zeit, die Koffer zu packen.