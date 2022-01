«Können den Afrika Cup gewinnen»: Pa Modou Jagne sorgt für Sensation

Am Afrika Cup begeistert der langjährige Super-League-Spieler Pa Modou Jagne. Mit Gambia steht er sensationell im Viertelfinal gegen Kamerun. In der Schweiz kickt er in der 2. Liga interregional beim FC Dietikon.

1 / 4 Die Gefühle übermannen den Gambia-Captain Pa Modou Jagne. REUTERS Nach dem gewonnen Achtelfinal am Afrika-Cup sackt er zu Boden und kann es nicht fassen. REUTERS Am Samstag trifft Gambia nun im Afrika-Cup-Viertelfinal auf Kamerun. AFP

Darum gehts Am Samstag um 17 Uhr spielt Gambia gegen Kamerun im Viertelfinal des Afrika Cups.

Mit dabei: der langjährige Super-League-Spieler Pa Modou Jagne.

Der 32-Jährige kickt derzeit für den FC Dietikon.

Pa Modou sagt: Die Menschen in Gambia sind mega glücklich.»

Was ist das für ein Riesen-Märchen? Gambia steht im Viertelfinal des Afrika Cups. Das Land, das in der Fifa-Weltrangliste auf Platz 150 steht, ist das erste Mal überhaupt an einem der wichtigsten Turniere der Welt dabei. Und nun stehen die «Skorpione», wie das Team genannt wird, gleich unter den besten acht. Am Samstag um 17 Uhr tritt Gambia gegen Kamerun an. Mitten drin FCZ-Topstürmer Assan Ceesay – und Pa Modou Jagne. Und genau das ist ein weiteres Märchen.

Im Sommer 2020 war für den heute 32-Jährigen das Kapitel FC Zürich zu Ende. Bei den Stadtzürchern erhielt er keinen neuen Vertrag mehr. Nach 250 Super-League-Spielen für St. Gallen, Sion und den FCZ war Pa Modou plötzlich vereinslos. Er hielt sich beim FC Dietikon fit, wo er den Trainer Dani Tarone noch von dessen Zeiten als Co-Trainer bei St. Gallen kannte. Und im Frühling unterschrieb er dann offiziell einen Vertrag beim interregionalen Zweitligisten. Ein Glücksfall für Dietikon und den Fussballer. Elf Spiele machte er für den Verein und kehrte er gar als Captain ins Nationalteam zurück.

Nun ist er heiss auf den Kracher gegen Kamerun. 20 Minuten erwischt ihn am späten Freitagabend um 23 Uhr am Telefon. Pa Modou kommt gerade aus der Physiotherapie. «Das Spiel geht 90 Minuten. Wir werden da rausgehen und kämpfen, alles machen, damit wir siegen. Es wird schwierig, das wissen wir. Aber im Fussball kann alles passieren», sagt er. Der Ex-FCZ-Profi ist davon überzeugt, dass Gambia für die grosse Sensation am Afrika Cup sorgen kann. Er sagt: «Natürlich können wir den Afrika Cup gewinnen. Schon andere Überraschungsmannschaften haben grosse Turniere gewonnen. Sambia gewann etwa 2012 den Afrika Cup, Dänemark wurde 1992 Europameister.»

Der FC Dietikon ist sehr stolz auf Pa Modou

Ein sehr glücklicher Renato Casanova, Präsident des FC Dietikon, meint derweil: «Ich bin sehr stolz auf ihn. Der gesamte Verein ist mega stolz. Er ist wirklich ein super Typ.» Was es noch zu sagen gebe? «Es ist ein Fussball-Märchen.» Sorge, dass sie ihren Star nun verlieren würden, habe er nicht. «Ich würde es ihm aber natürlich gönnen, wenn er nochmals einen Profivertrag erhalten würde. Er wird nicht jünger, wie wir alle», so Casanova. Dann meint er lachend: «Aber ich hoffe schon, dass er dann die Karriere nach der Karriere bei uns anfängt.»

Der Viertelfinal-Gegner Kamerun steht auf der Fifa-Weltrangliste auf Platz 50, das Land ist der grosse Favorit gegen Gambia. Im Tor hat Kamerun Ajax-Goalie Andre Onana, im Sturm beispielsweise Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting. Und: Das Turnier findet in Kamerun statt. Onana und Co. haben also klaren Heimvorteil.

Der Dietikon-Boss hat aber keine Angst. Wie Pa Modou glaubt er nicht an Scheitern. «Natürlich hoffe ich, dass er den Afrika Cup mit Gambia gewinnt, doch es wird schwer. Das ist klar. Die Chancen sind 50/50», so Casanova gegenüber 20 Minuten. Und: «Egal was am Schluss rauskommt, Pa Modou hat Grosses geleistet. Aber ja, wenn Gambia dann wirklich den Afrika Cup gewinnt, ist der FC Dietikon auch irgendwie Afrika-Cup-Sieger.»

«Für Gambia und die ganze Welt»

Die Freude ist also riesig. Beim FC Dietikon, bei Pa Modou, in ganz Gambia. Bereits nach dem Achtelfinal-Erfolg über Guinea sorgte Pa Modou mit einer Kabinenansprache für Gänsehaut (siehe Video oben). Er machte seine Jungs wild auf das nächste Spiel. «Ich bin so, so, so stolz auf euch alle», sagte er. Und: «Wir werden weiter gewinnen – für Gambia und die ganze Welt.»

Am Freitagabend meint der Gambia-Captain: «Die Menschen in Gambia sind mega glücklich. Wir sehen jeden Tag Videos aus unserer Heimat, bekommen jeden Tag Fotos und Videos. Für Gambia ist das eine historische Sache.» Zu seiner Zukunft meint Pa Modou, dass er gerne wieder in der Super League spielen würde. Das sei sein grosses Ziel. «Doch bei Dietikon gefällt es mir auch. Ich will mich sowieso beim ganzen Verein bedanken. Der Club hat so viel für mich gemacht.»