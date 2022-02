Tötungsdelikt Mels SG – Restaurantbesitzer und Chef äussert sich

Beim Toten befand sich auch ein 19-jähriger Schweizer. Dieser wurde in Gewahrsam genommen.

In Mels SG wurde am Sonntagmorgen der Italiener B.* (45) tot vor seinem Hotelzimmer gefunden.

Der 19-Jährige, der beim Todesopfer gefunden wurde, ist nach wie vor in Haft.

Er arbeitete in einer Pizzeria im Ort.

In Mels SG kam es am Sonntag zu einem Tötungsdelikt im Flur eines Hotels.

«Wir sind tief betroffen und traurig», sagt Danilo Sangrigoli, Geschäftsführer des Restaurants Cosa Nostra in Mels. «Wir können es nach wie vor kaum glauben.» Noch am Samstagabend habe man bis gegen 23 Uhr mit dem Verstorbenen zusammen gearbeitet. Am Sonntag, kurz bevor das Restaurant öffnete, habe man vom Tod des hochgeschätzten Mitarbeiters erfahren. «Es war ein Schock.»