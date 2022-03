Sicherheitspolitik – «Frauen sollen nicht eine Lücke in der Armee füllen»

«Vielerorts wird jetzt überreagiert»

Armee

Für Tobias Vestner, Programmleiter «Sicherheit und Recht» am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, ist klar: «Das weitverbreitete Mantra der letzten Jahre, dass konventionelle Kriegsführung veraltet sei, war falsch. Das hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine klar gezeigt.» Auch zuvor habe es aber schon Anzeichen der Aufrüstung für konventionelle Kriege gegeben: «Der Angriff auf den Irak in 2003 war konventionell. Und die Amerikaner bereiten sich seit rund zehn Jahren auf konventionelle militärische Auseinandersetzungen mit China vor.»

Europa ist laut Vestner vom Einmarsch in die Ukraine überrascht worden: «Deshalb wird jetzt in vielen Ländern der Ruf nach Aufrüstung laut», sagt der Experte. Er warnt aber vor voreiligen Schlüssen für die Schweizer Armee: «Vielerorts wird jetzt überreagiert. Die Armee wird nicht besser, wenn man einfach mehr Soldaten aushebt oder das Budget erhöht. Das Ziel der Armee ist, die Landesgrenzen verteidigen zu können, wenn es hart auf hart kommt. Dafür braucht es vor allem Qualität, also die richtigen Technologien, und gut ausgebildete Soldaten.»

Kann die Schweiz dies gewährleisten, sendet sie laut Vestner die richtigen Signale aus – an befreundete Staaten ebenso wie an potenzielle Aggressoren: «Ihnen muss klar sein, dass die Schweiz kein unbewaffneter Fleck in Europa ist. Und befreundete Staaten müssen wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Schweiz ihre Grenzen selber beschützen kann und keine unkontrollierten Gefahren drohen.»

Laut Vestner braucht es jetzt Besonnenheit und eine klare Strategie, wie die Armee sich entwickeln soll. «Insofern macht die Auslegeordnung des Bundesrats sicher Sinn.» Handeln Länder bei der Aufrüstung planlos, drohen laut Vestner massive Geldverschwendungen und internationale Spannungen können erhöht werden.

Kriege der Zukunft werden laut Vestner hybrid geführt: «Neben den konventionellen Kriegsmethoden, deren verheerende Auswirkungen jetzt in der Ukraine beobachtet werden können, spielen Cyberoperationen und andere Mittel eine wichtige Rolle. Die Schweiz hat hier schon viele Fortschritte gemacht. Das bleibt aber sicher ein Bereich, in dem Investitionen sinnvoll und zielführend sind.»