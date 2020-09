AfD-Sprecher tappt in die Falle«Wir können Migranten immer noch erschiessen – oder vergasen»

Youtuberin will aus der rechten Szene aussteigen

Die Aufnahmen sind Teil des Dokumentarfilms « Rechts. Deutsch. Radikal », der am Montagabend auf dem deutschen TV-Sender ausgestrahlt wird. Das Treffen am 23. Februar in einer Berliner Bar zwischen Lüth und Licentia kam zustande, weil die Influencerin wegen ihrer rechten Ansichtsweisen dem Politiker aufgefallen war. Was Lüth aber nicht wusste: Licentia hatte sich zu jenem Zeitpunkt entschieden, aus der rechten Szene auszusteigen. Sie stand deswegen mit dem ProSieben-Team um Reporter Thilo Mischke in Kontakt und willigte ein, dass das Meeting mit versteckter Kamera registriert wird.