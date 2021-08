Alain Berset - «Wir können nicht sagen, es wird gut gehen im Herbst»

«Ich will offene Kinos, offene Restaurants, offene Theater», sagt Alain Berset. Das gehe aber nur mit der Impfung. Denn die epidemiologische Lage sei in der Schweiz nicht gut genug.

Darum gehts «Ich will frei sein in meinem Leben», sagt Alain Berset in einem Interview zur Corona-Lage.

Es gebe in der Schweiz immer noch mehr ungeimpfte Menschen als solche, die sich schon infiziert haben.

Berset geht davon aus, dass die Ansteckungen in den nächsten Wochen zunehmen werden.

Bundesrat Alain Berset hat sich im «SonntagsBlick» zur aktuellen Pandemielage in der Schweiz geäussert. Er bekräftigte darin die Position des Bundesrats, dass sich Ungeimpfte nicht mehr auf den Schutz durch den Staat verlassen können. Der Bundesrat setze stattdessen auf Eigenverantwortung und Wahlmöglichkeiten.

Berset zur tiefen Impfquote in der Schweiz

Berset äusserte sich auch zur tiefen Impfquote in der Schweiz: «Wir haben heute einen klar höheren Anteil an Geimpften erreicht, als wir ursprünglich angenommen hatten.» Angesichts der Delta-Variante sei die Quote aber deutlich zu tief. Man könne die Situation im vergangenen Herbst nicht fürchterlich gefunden haben und nun den einzigen Weg aus der Pandemie – die Impfung – einfach ignorieren. «Ich will offene Kinos, offene Restaurants, offene Theater», sagt Berset. Das gehe nur mit der Impfung. «Ich will frei sein in meinem Leben.»

So will Berset die Impfquote steigern

Der Bund werde darum nächste Woche eine neue Impfkampagne starten. «Es braucht nochmals einen richtigen Schub von uns allen, damit sich noch mehr Menschen zur Impfung entschliessen», stellt Berset fest. Wichtig seien auch die mobilen Impfungen in Dörfern und in Schulpausen, die einige Kantone anbieten. Der Bundesrat wünscht sich ausserdem ein grösseres Engagement der Wirtschaft. Sie müsse mehr Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit leisten, um die Impfung noch bekannter zu machen. Berset fordert die Unternehmen im Interview dazu auf, mehr Impfangebote zu schaffen und weiter repetitive Tests anzubieten.

Berset denkt über Ausweitung der Zertifikatspflicht nach

Bereits vor einer Woche dachte Berset laut über eine Verschärfung der COVID-Zertifikatspflicht nach. Diese sei denkbar, wenn eine Überlastung des Gesundheitswesens drohe, sagt er nun erneut. Zurzeit sei das aber nicht nötig. In der Wirtschaft gebe es gewisse Branchen, die gegen das Zertifikat kämpften. Sie sollten ihre Energie besser in Initiativen investieren, die uns beim Impfen voranbringen, so der Bundesrat.

Steht uns ein schwieriger Herbst bevor?

«Wir können nicht sagen, es wird gut gehen im Herbst», sagt Berset weiter. Die epidemiologische Lage sei in der Schweiz nicht gut genug. Es gebe immer noch mehr ungeimpfte Menschen als solche, die sich bereits infiziert haben. In nächster Zeit würden wir alle mit dem Coronavirus in Kontakt kommen – entweder via Impfung oder via Ansteckung. «Die Ansteckungen werden in den nächsten Wochen zunehmen», prognostiziert der Bundesrat. Das Ziel sei aber unverändert: «Die Freiheit zurückzubringen – und zwar so rasch wie möglich.»