«In einer Krise gibt es nur ein wirksames Mittel: Zusammenstehen und sich gegenseitig unterstützen», so die Worte in einer Medienmitteilung zur Aktion der Ostschweizer Irish Rock Band Saint City Orchestra. Die Band will mit ihrer «The Empty Pub Tour» Bewegung in die regionale Musikszene bringen. Die Aktion ist als «einzigartige Online Streaming Tournee» angekündigt. Sandro Schmid, Sänger und Gitarrist der Band, sagt: «Unsere Köpfe sollen wieder mit positiven Erlebnissen und Emotionen gefüllt werden. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und warten bis alles vorbei.» Und dabei glauben, es gehe weiter, wie es vor der Corona-Pandemie war. «Damit der Erfolg zurückkommt, muss man agil am Markt bleiben und sich um seine Fans kümmern», so Schmid weiter.