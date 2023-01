Ukraine: Wagner-Chef Prigoschin lobt Armee des Gegners

Moskau : «Wir können viel von ihrer Armee lernen» – Wagner-Chef lobt Ukraine

Prigoschin erklärt zudem, dass seine Einheiten in der Nähe von Bachmut vorgerückt seien und das Dorf Klischtschiiwka eingenommen hätten. Die strategisch wichtige Stadt Bachmut ist heftig umkämpft, seit mehreren Monaten versuchen die russischen Streitkräfte und Wagner-Söldner, die Stadt in der Region Donezk im Osten der Ukraine zu erobern. Moskau verfolgt das Ziel, Donezk komplett unter Kontrolle zu bringen.

Prigoschin kritisiert Kreml wiederholt

Vergangene Woche hatten Prigoschin und das russische Militär widersprüchliche Angaben zur Lage in der Stadt Soledar in der Nähe von Bachmut gemacht und damit Vermutungen über einen Streit ausgelöst, was der Kreml jedoch dementierte.

Das russische Verteidigungsministerium verkündete am vergangenen Freitag die «Befreiung» von Soledar. Anschliessend lobte es in einer Erklärung die «mutigen» Wagner-Kräfte. Prigoschin kritisiert regelmässig die mangelhafte Führung der russischen Armee, die bei ihrer Offensive in der Ukraine in den vergangenen Monaten grosse Rückschläge erlitten hat.