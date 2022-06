Störung: Kartenzahlung funktioniert nicht – «Wir sind sehr frustriert»

20-Minuten-Leser Andreas Karz, der zurzeit in Griechenland in den Ferien ist, ärgert sich über den Mangel an Informationen. «Die Situation ist sehr mühsam, meine Frau und ich reisen morgen zurück und müssen alles bezahlen. Das geht jetzt nicht. Es kann doch nicht sein, dass man jede Stunde kontrollieren muss, ob die Karte jetzt funktioniert oder nicht», sagt Karz.

Wer am Freitag einen Zahlungsdienst der UBS in Anspruch nehmen will, wird bitter enttäuscht. «Wir können seit neun Uhr nicht mehr mit unseren Kreditkarten bezahlen, diese Panne scheint international zu sein», sagt 20-Minuten-Leser Andreas Karz. Der 57-Jährige befindet sich zurzeit mit seiner Frau in Griechenland in den Ferien. «Wir haben getankt und ich habe natürlich nicht gewusst, dass die Karten nicht funktionieren», erzählt er. Als er es gemerkt habe, habe er versucht, die UBS telefonisch zu erreichen. «Ich habe aber niemanden erreicht, ich stand 90 Minuten in der Warteschleife. Meine Frau und ich sind sehr frustriert», sagt der 57-Jährige. Als er schlussendlich doch noch jemanden erreichte, hiess es, dass daran gearbeitet werde. «Die Leute von der UBS sagten mir, es könne sich nur noch um Stunden handeln.» Der 57-Jährige ist verärgert: «Nirgendwo wird man über das Problem informiert, weder in der App noch auf der Webseite, auch nicht auf Twitter.»