Olympia 2022: «Wir könnten Olympia genauso gut auf dem Mond abhalten»

Die Insta-Bilder von Ski-Star Kjetil Jansrud (36) gingen um die Welt. Der Norweger zeigte nach seiner Ankunft in Peking seinen Followern und Followerinnen einen irren und spektakulären Blick auf die Olympia-Skistrecke. So liegt die Piste wie ein weisses Band inmitten den Bergen von Xiaohaituo. Die Piste ist weiss, links und rechts ist alles grün und braun.

Der Grund: In Peking ist Schnee absolute Mangelware, nur dank Kunstschnee ist ein Olympia-Skirennen überhaupt möglich. In anderen Worten: Die Gastgeber schummeln Schnee in eine Gegend, in der es zwar minus 20 Grad kalt wird, aber kaum Niederschlag fällt. Alles, was weiss ist, ist künstlich hergestellt. Ein Mega-Aufwand ist notwendig. 200 Schneekanonen und Schneelanzen sind im Einsatz. Hinzu kommen nochmals etwa 100 Anlagen in Zhangjiakou, dem zweiten Skigebiet für Biathlon, Langlauf und Skispringen.