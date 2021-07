Nati-Stars bedanken sich bei Fans - «Wir kommen noch stärker zurück»

Nach dem bitteren EM-Out gegen Spanien und der Rückkehr in die Schweiz ziehen die Nati-Cracks in den sozialen Medien eine Turnier-Bilanz und danken den Fans für ihre Unterstützung.

1 / 5 Bei der Ankunft in der Schweiz posieren die Nati-Cracks Breel Embolo und Granit Xhaka (SUI) mit einem Sicherheitsmann am Flughafen Zürich. Urs Lindt/freshfocus Ruben Vargas war gegen Spanien der tragische Held und bezeichnet die EM-Kampagne nun als «Achterbahn der Gefühle». AFP Haris Seferovic zeigte es an dieser EM all seinen Kritikern und erzielte drei Tore. Pool via REUTERS

Darum gehts Die Schweizer Nati-Spieler äusserten sich auf Social Media zum bitteren EM-Out.

Neben der Trauer über das Ausscheiden überwiegt dabei der Stolz über das Erreichte.

Captain Xhaka glaubt daran, dass die Nati noch stärker zurückkommt.

«Der wohl bitterste Moment meiner Karriere» sei das dramatische Ausscheiden der Schweiz gegen Spanien für Fabian Schär gewesen. Der Innenverteidiger verarbeitet, wie die meisten seiner Mitspieler, seine Emotionen nach dem Ende des Schweizer EM-Abenteuers mit einem Post auf Social Media.

Schär scheiterte am letzten Freitag als einer von drei Nati-Spieler vom Penaltypunkt. Seine Leidensgenossen Manuel Akanji und Ruben Vargas äussern sich ebenfalls zum bitteren Ausscheiden der Nati. Während der gebürtige Winterthurer in Diensten von Borussia Dortmund den Stolz über den «enormen Effort» der Mannschaft hervorhebt, beschreibt Unglücksrabe Ruben Vargas die ganze EM-Kampagne als «Achterbahn der Gefühle».

Entschuldigend äusserte sich derweil Denis Zakaria, der auf Instagram um Verzeihung für sein Eigentor gegen Spanien bittet, gleichzeitig aber ebenfalls betont, wie stolz er auf das ganze Team sei. Zakaria führt aus, man könne sagen, die Niederlage im Viertelfinal sei «mehr als nur knapp» gewesen.

«Eine Gruppe von Brüdern»

Einen immensen Anteil, dass die Nati erstmals seit 1954 an einem grossen Turnier überhaupt in die Runde der letzten Acht gekommen ist, hatte Granit Xhaka. Der Captain lieferte gegen Frankreich eine Leistung der Marke Weltklasse ab, fehlte gegen Spanien dann aber gesperrt. Auf Instagram schreibt er: «Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Es ist eine Ehre mit diesen Jungs zusammenzuspielen und wir werden davon noch stärker zurückkommen».

Gleich wie Xhaka bezeichnet auch sein Teamkollege Xherdan Shaqiri die Schweizer Mannschaft als «eine Gruppe von Brüdern». Der dreifache EM-Torschütze bedankt sich in seinem Statement für die tolle Unterstützung in der Schweiz und auf der ganzen Welt.

«Das Märchen gerne noch weitergeschrieben»

«Mir hettet das Märli gern no witer gschribe» schreibt derweil Christian Fassnacht auf seinem Account, der seinen Gefühlen als einziger Nati-Spieler auf Mundart Ausdruck verleiht. Breel Embolo bedauert ebenfalls, dass für die Schweiz der Traum vom EM-Titel platzte und versichert gleichzeitig: «We gave our heart», was frei übersetzt soviel heisst, wie dass die Nati-Kicker mit viel Herzblut alles gegeben haben.

Fast schon philosophisch muten die Worte Haris Seferovics an, die der «Mann aus Sursee» in seinem Insta-Post verwendete: «Das ist Fussball mit all seinen Höhen und Tiefen. Man ist so nah dran und innert Sekunden wird es dir weggenommen. Während die einen leiden, feiern die anderen im selben Moment».