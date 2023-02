Erdbeben in der Türkei: «Wir konnten den Mann unter den Trümmern lokalisieren, aber nicht retten»

Alle wollen nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit über 6000 Toten und Tausenden Vermissten helfen: In der Nacht auf Dienstag landete neben vielen anderen Rettungsteams aus dem Ausland auch eine Schweizer Crew in Adana, etwa 200 Kilometer westlich von Gaziantep. 20-Minuten-Reporterin Lena Wilczek ist in die Türkei gereist und begleitet unter anderem die Retterinnen und Retter beim Einsatz in Hatay. Gemeinsam mit den Einsatzkräften schläft Lena in einem Zeltlager.