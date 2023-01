Lützerath: Klima-Aktivisten verschanzen sich

Deutschland : «Wir lassen uns nicht wegdrängen» – Aktivisten verschanzen sich in Lützerath

Am Mittwoch könnte die Räumung des deutschen Protestdorfes Lützerath beginnen. Bereits am Dienstag entfernt die Polizei Barrikaden. Aktivisten stemmen sich mit aller Macht dagegen.

Mehrere Hundert Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen haben sich in Lützerath verschanzt und versuchen so, die Räumung des Dorfs zu verhindern.

Kurz vor der ab Mittwoch erwarteten Räumung des Protestdorfes Lützerath im westdeutschen Braunkohlerevier hat sich die Stimmung spürbar aufgeheizt. Die Polizei räumte am Dienstag auf dem Zufahrtsgelände zu der Ortschaft nordwestlich von Köln Barrikaden weg, was die Klimaaktivisten empörte. Über Lautsprecher appellierte die Polizei: «Greifen Sie die Polizei-Einsatzkräfte nicht an! Wenn Sie die Polizei angreifen, können Sie sich strafbar machen!»