Olympia 2022: «Wir kämpfen für Fanny Smith» – Schweizer Team steht hinter ihr

Wegen dieser Szene wurde Smith disqualifiziert. SRF

Darum gehts Das Drama um die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith ist noch nicht verdaut.

Trainer Ralph Pfäffli versichert, dass alle für die Athletin kämpfen.

Er selber musste den Frust mit einem Bier herunterspülen.

Was war das für ein Drama im Skicross um die Schweizerin Fanny Smith! Die 29-Jährige wurde nach ihrem Lauf von der Jury aufgrund eines regelwidrigen Einsatzes disqualifiziert und verlor so die bereits sicher geglaubte Olympia-Medaille. Die Wut und das Unverständnis waren nach dem Entscheid riesig. Ralph Pfäffli, Schweizer Skicross-Trainer, sprach beispielsweise von «Unsinn» und Smith selbst teilte über Insta mit: «Ich bin am Boden zerstört.»

Einen Tag später, nach dem Doppel-Triumph der beiden Schweizer Skicrosser Ryan Regez und Alex Fiva, ist die Wut noch immer da. So erzählt Pfäffli von einem Meeting mit den anderen Teamcaptains, das am Donnerstagabend stattgefunden habe. «Eigentlich wollte ich gar nicht mehr diskutieren. Drei Headcoaches haben die Situation nochmals aufgezeichnet und sagten, dass für sie der Entscheid richtig gewesen sei. Ich sehe das noch immer nicht so», so der Schweizer Trainer. Im Weltcup wäre das auch keine Gelbe Karte gewesen. «Wieso sollte es dann bei den Olympischen Spielen sein?» Er sei sehr emotional gewesen, habe dann auch noch ein Bier getrunken.

Smith fiebert mit den Männern mit

Dann hiess es aber nach vorne schauen. Pfäffli schloss mit dem Schweizer Team einen Pakt: «Wir sagten uns, dass wir uns den Staub von den Schultern klopfen und alles geben müssen. Schliesslich stand noch ein Rennen an!» In diesem fuhren Regez und Fiva wie erwähnt zum Doppelerfolg. Diesen feierte auch Smith, wie sie auf Instagram zeigte. Hier stellt sich nur die Frage: Was bedeuten die Emojis? Weint Smith Freudentränen für die Kollegen oder sind da auch noch bittere vom Vortag dabei?

Smith fieberte mit den Männern mit. Insta

Pfäffli und sein Team schliefen derweil vor dem Doppelerfolg sehr wenig, man führte viele Telefonate. In diesen ging es darum, was man in der Causa Smith noch tun könnte. Auf die enttäuschte Athletin bezogen, sagte Pfäffli: «Fanny war sehr gefasst. Und wir haben ihr gezeigt, dass wir alles für sie machen, um Gerechtigkeit zu bekommen. Wir kämpfen für sie.» Für alle ist es noch immer sehr hart, dieses Urteil zu akzeptieren. Vor allem, weil im Skicross «die Sportlerinnen und Sportler viel selbst mitreden können», wie Pfäffli betont.