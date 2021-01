2020 kämpfte sich Bencic in die zweite Runde am Australian Open.

Belinda Bencic befindet sich in Melbourne in Hotel-Isolation.

Corona-Irrsinn pur! Wegen mehrerer positiver Corona-Tests stecken in Melbourne unzählige Tennisprofis in Quarantäne fest. 72 Tennisprofis befinden sich in Isolation in ihren Hotelzimmern. Auch der Schweizer Tennisstar Belinda Bencic. Die 23-Jährige darf ihr Zimmer nicht verlassen. Immerhin: Die Schweizerin weiss sich zu helfen. Sie trainiert einfach in ihrem Hotelzimmer, wie sie auf Instagram zeigte.