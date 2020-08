Die Trash-TV-Queens Mia und Bellydah sind ab heute bei «Adieu Heimat» auf 3+ zu sehen. Wir haben mit den beiden über das Erlebnis gesprochen und fragen, was sie in ihre Koffer packen.

«Bachelor»-Kandidatinnen wandern aus : «Wir machen das, was wir am besten können – Party»

Darum gehts Die «Bachelor»-Skandal-Kandidatinnen Mia (24) und Bellydah (29) wollen sich in der 3+-Serie «Adieu Heimat» im Ausland behaupten.

Die beiden haben mit uns über ihre Auswanderung nach Lloret de Mar gesprochen.

Unter anderem haben sie uns verraten, was man in ihren Koffern findet.

Mia und Bellydah, was habt ihr so in Lloret de Mar getrieben?

Mia: Wir haben das gemacht, was wir am besten können: Party. Der Plan war, als Entertainerinnen und Party-Organisatorinnen durchzustarten.

Derzeit seid ihr aber wieder hier in Zürich. Wie erfolgreich war der Plan?

Mia: So war das alles natürlich nicht geplant. Viele Partys konnten wir in der kurzen Zeit nicht organisieren. In der Serie wirst du sehen, warum wir jetzt wieder in Zürich sind.

Im Trailer sah man euch streiten – hattet ihr viele Auseinandersetzungen?

Mia: Uh. Wir hatten einige Reibereien. Hitzige Diskussionen standen definitiv auf dem Tagesprogramm.

Bellydah: Einmal ging schon ein bisschen die Post ab zwischen uns. Aber du wirst sehen, dass das der einzig grosse Streit war.

Erzählt ihr uns von einem Highlight in Lloret?

Mia : Wow, jeder Abend war ein Highlight. Wir gingen aus und hatten nur Blödsinn im Kopf.

Bellydah: Genau, alles war geil und wir haben immer Scheiss gemacht. Du kannst dich auf etwas gefasst machen.

Schon ein paar Mal habt ihr angetönt, dass ihr am liebsten ein eigenes Reality-Show-Format hättet. Wie würde das aussehen?

Bellydah: Meine Show würde im Stil von «Geordie Shore» daherkommen. Feiern und Skandale!

Und bei dir, Mia?

Mia: Ich stelle mir das Ganze mehr wie «Keeping Up With The Kardashians» vor. Mein Format hätte mehr Glam.