Corona-Demonstration - «Wir machen nicht nichts» – Polizei wehrt sich gegen Kritik an Demo-Taktik

In Rapperswil versammelten sich heute mehrere tausend Demonstranten.

Bei der heutigen Corona-Demonstration in Rapperswil-Jona, wurden Dialogexperten eingesetzt und rund fünfzig Menschen weggewiesen. Ziel der Polizei war es, die Kundgebung friedlich zu beenden.

Rund 4000 Demonstranten versammelten sich am Samstagnachmittag in Rapperswil. Die Polizei hatte im Vorfeld einige Personen sowie einen Car weggewiesen – während der Demo schritt sie aber nicht ein.

Auf Twitter sorgte die Taktik der Polizei für Diskussionen. So wunderte sich ein User, dass sich die Polizei aufs Beobachten der Demo beschränke.

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, verteidigt das Vorgehen im Video-Interview mit 20 Minuten. Man müsse immer abwägen. «Es gibt Befürworter der Massnahmen und Gegner. Das Volk wie die Politik sind gespalten. Die Polizei kann machen, was sie will, sie ist immer dazwischen und muss versuchen, das Gesetz durchzusetzen, aber auch die Verhältnismässigkeit wahren. Wir machen nicht nichts, wir haben über fünfzig Menschen weggewiesen», so der Sprecher.