Ostern steht schon fast vor der Tür und Tourismusbranche und Gastrobereich der Region um Locarno und Ascona zittern vor dem Entscheid des Bundesrats bezüglich der Öffnung von Restaurants und Bars. Denn erst am 22. März wollen die Behörden bekannt geben, ob es Lockerungen in der Gastronomie gibt , oder nicht. « Es wäre ein schlechter Witz, wenn wir in der ersten Aprilwoche Touristen hier hätten und wir nicht davon profitieren könnten » , sagt ein Vertreter der Organisation Region Lago Maggiore und Täler (kurz OTLMV) zu 20 Minuti.