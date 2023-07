Rigi Kaltbad LU  : «Wir möchten, dass die Leute anstelle von Raketen Würste mitnehmen»

Am 1. August gilt auf Rigi Kaltbad ein Feuerwerksverbot. Dies wurde vom zuständigen Gemeinderat Weggis verfügt. Grund ist der Schutz von Tier und Wald sowie die Vermeidung von Abfall.

Darum gehts Der Gemeinderat Weggis hat für Rigi Kaltbad am 1. August ein Feuerwerksverbot erlassen.

Damit sollen Tiere und der Wald geschützt und unnötiger Abfall in der freien Natur vermieden werden.

Hinter dem Verbot stehen auch die Rigi Bahnen und das Hotel Rigi Kaltbad.

Am 1. August sollten Personen einen weiten Bogen um Rigi Kaltbad machen, die sich vorgenommen haben, am Nationalfeiertag Raketen abzufeuern. Der Grund ist, dass der Gemeinderat von Weggis, der für diesen Gemeindeteil zuständig ist, ein Feuerwerksverbot erlassen hat. Damit sollen Tiere und der Wald geschützt und unnötiger Abfall in der freien Natur vermieden werden, wie die Gemeinde mitteilt.

«Gäste und Einheimische werden mit entsprechenden Hinweistafeln auf dieses Verbot aufmerksam gemacht», schreibt die Gemeinde weiter. Als Absender wird auch die Korporation Weggis aufgeführt. Die Korporation besitzt die Alpen auf Rigi Kaltbad. Auf Anfrage präzisiert der Geschäftsführer und Gemeindeschreiber Godi Marbach: «Es ist eine Empfehlung. Wir möchten explizit kein Feuerwerk, weil Rigi Kaltbad ist ein beliebtes, bekanntes und wunderschönes Ausflugsziel ist.»

Auf die Frage, warum in der Mitteilung an die Medien dreimal explizit von einem Verbot die Rede ist, sagt Marbach: «Wir wollten es so schreiben, weil es eine andere Wirkung hat, als wenn wir darum bitten würden. Wir möchten, dass die Leute anstelle von Raketen Würste auf Rigi Kaltbad mitnehmen.»

Laut Marbach gibt es viele positive Reaktionen auf das Verbot

Auf Anfrage beim Kanton Luzern schreibt Jurist Philipp Rebsamen, vom Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement: «Der Fall ist uns nicht im Einzelnen bekannt. Überdies besteht keine gesetzliche Grundlage, welche den Kanton vorliegend veranlassen würde, in den Autonomiebereich der Gemeinde einzugreifen und eine allfällige Prüfung vorzunehmen.»

Obwohl in Weggis keine Grundlage für das Verbot vorhanden ist, will die Gemeinde daran festhalten: «Wir haben aus der Bevölkerung sehr viele positive Reaktionen erhalten», sagt Marbach weiter. Unterstützung erhält die Gemeinde Weggis von den Rigi Bahnen: «Wir stehen zu diesem Entscheid und unterstützen ihn», sagt Ivan Steiner, Leiter Marketing und Kommunikation. Hinter dem Feuerwerksverbot steht auch Angela Boddé, Hotelière auf Rigi Kaltbad. Und für sie hat es Vorteile: «Wir haben viele Gäste, die zu uns kommen, weil sie am Abend des Nationalfeiertags ihre Ruhe möchten.»

