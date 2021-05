Warntafeln und Verhaltensregeln - «Wir möchten verhindern, dass in der Thur jemand ertrinkt»

1 / 8 Die Bootssaison steht unmittelbar bevor. Pixabay/Hans Erste Gummiboote sind auf den Schweizer Flüssen bereits wieder zu sehen. Tamedia AG/Urs Jaudas Die Thurgauer Behörden und die Seepolizei mahnen nun bereits zu Vorsicht und machen auf die Gefahren auf der Thur aufmerksam. Kapo TG

Darum gehts Die Thurgauer Behörden und die Seepolizei wollen Gummiboot-Unfälle auf der Thur verhindern.

Dazu wurde ein Merkblatt überarbeitet und Plakate erstellt.

An Brücken wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Befahren auf eigene Gefahr ist.

Auf den Schweizer Flüssen sind bereits wieder erste Gummiboote unterwegs. Was als spassige Freizeitbeschäftigung gedacht ist, kann auch gefährlich werden. Letzten Sommer musste eine Frau bei der Werdinsel in Zürich von Rettungskräften aus einer Wasserwalze befreit werden. Sie geriet zuvor mit drei weiteren Frauen mit dem Gummibot in Not. In Dietikon verpassten mehrere Gummiböötler und -böötlerinnen im Sommer 2020 Ausstiegsmöglichkeiten. Sie wurden vor Turbineneinläufe getrieben. Nur dank schnellem Handeln eines Mitarbeiters des dortigen Kraftwerks konnten die Personen unverletzt aus dem Wasser steigen.

«Kein schiffbares Gewässer»

Im Hinblick auf die bald startende Bootssaison hat das Thurgauer Amt für Umwelt, gemeinsam mit der Seepolizei, sein Merkblatt «Die Fahrt auf der Thur» überarbeitet. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei die Thur kein schiffbares Gewässer. Trotzdem locke der Fluss an warmen Sommertagen viele Freizeitkapitäninnen und -kapitäne an. Die Seepolizei musste in der Vergangenheit mehrfach Personen und Boote aus dem Fluss retten. Marcel Kuhn, Dienstchef der Seepolizei der Kapo Thurgau sagt: «Die Thur und ihre Gefahren werden oft unterschätzt, deshalb haben wir das Merkblatt gemeinsam mit dem Amt für Umwelt überarbeitet.» Darin sind zehn Verhaltensregeln aufgeführt, die grundsätzlich auch für das Befahren von anderen Flüssen als der Thur gelten.

Zusätzlich wird im Merkblatt auf die Wildwasserstrecke zwischen der Altikerbrücke bei Niederneunforn und der Thurgauer Kantonsgrenze hingewiesen. Vom Befahren dieser Strecke raten die Seepolizei und die Behörden dringend ab. Tim Wepf, Leiter der Abteilung Wasserbau und Hydrometrie des Thurgauer Amts für Umwelt, sagt: «Auf dieser Strecke treibt die starke Strömung die Boote auf Hindernisse wie Bäume am Flussufer zu.

Infos an Brücken

Neben dem Merkblatt setzten die Behörden und die Polizei auf Warntafeln und Blachen. «Wir möchten damit verhindern, dass sich jemand ernsthaft auf der Thur verletzt oder ertrinkt», erklärt Wepf. An allen Brücken ab der Pfynerbrücke wird jeweils mit Blachen darauf hingewiesen, dass das Befahren der Thur auf eigene Gefahr erfolgt.

Bei der Altikerbrücke steht zusätzlich der Hinweis, dass hier ausgewassert werden sollte. Wepf meint: «An den uns bekannten Einwasserungsstellen werden wir zusätzlich Plakate aufstellen, die ebenfalls darauf hinweisen. Die Plakate enthalten auch einen QR-Code zum Merkblatt.»

Tödliche Vorfälle in der Thur

Die Wucht der Thur ist den Behörden bekannt. Im Juli 2020 wurden ein Mann und eine Frau oberhalb eines Wasserfalls in Henau von der Strömung mitgerissen. Es kam zu einer grossen Suchaktion, die zeitweise unterbrochen werden musste. Die beiden Personen konnten später nur noch tot geborgen werden.

In Weinfelden stürzte im Februar dieses Jahres ein Hund in die Thur. Seine Besitzerin wollte das Tier retten und kam dabei ums Leben. Die 65-Jährige fiel in den Fluss. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau sichteten kurz darauf eine leblose Person beim Wehr und bargen sie. Die Rettungskräfte konnten bei der 65-jährigen Frau nur noch den Tod feststellen.

