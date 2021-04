Um die EM-Endrunde 2022 in England zu erreichen, müssten die Schweizerinnen im Rückspiel am Dienstagabend in Thun die Torchancen, die sich ihnen auch schon im Hinspiel boten, besser nutzen. Alles in allem sei das Team gesund, hätte auf dem Kunstrasen bereits gut trainiert und gehe mit einem guten Gefühl ins Rückspiel, in dem der Schweiz schon ein 0:0 zum Weiterkommen reicht. Auch wenn es in der Zeit Nielsens als Nati-Coach das wohl wichtigste Spiel sei, würden sich die Spielerinnen auf das Duell mit den Tschechinnen freuen. Nervosität und Druck seien jedoch auch spürbar. «Am Dienstag um 20 Uhr müssen wir alles geben, was wir haben», fordert der Däne.