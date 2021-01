«Müssen alles neu bauen» : Biden Regierung geschockt – Trump hatte keinen Impfplan

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kann der neue Präsident Joe Biden nicht auf eine funktionierende Impfstrategie zurückgreifen. Dies behaupten zumindest mehrere Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten.

Am Mittwoch wurde Joe Biden als neuer Präsident vereidigt. Nur wenige Stunden später leitete er eine Kehrtwende ein. Er ordnete die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen und in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein.