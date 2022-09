Die Schweiz entsorgt täglich 100 Tonnen Altkleider

Allein in der Schweiz fallen jährlich über 36’000 Tonnen Altkleider an. Ein effizientes Recycling der Stoffe würde die Umweltbelastung massiv verringern.

In der Schweiz fallen täglich rund 100 Tonnen Altkleider an. Die Hälfte findet im Secondhandmarkt eine weitere Verwendung, die restlichen Stoffe werden zu Putzlappen, Reisswolle oder Dämmstoffen verarbeitet. Zuletzt gehen die Stoffe in der Kehrichtverbrennung in Rauch auf.