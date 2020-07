vor 13min

Sorge wegen Mallorca

«Wir müssen aufpassen, dass Ballermann nicht zweites Ischgl wird»

Am Wochenende war auf den Partymeilen der Baleareninsel Mallorca wenig von der Gefahr des Coronavirus zu spüren. Jetzt tritt eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft. Der deutsche Gesundheitsminister warnt dennoch.

Touristen, die nach Mallorca reisen, müssen seit Montag eine Maske tragen. Bereits auf der Hinreise, gilt Maske an: Die meisten Airlines verlangen von ihren Passagieren, eine Maske zu tragen. Die Maskenpflicht gilt im öffentlichen Raum, wo der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.

Darum gehts Auf Mallorca gilt seit Montag eine weitgehende Maskenpflicht.

In der neuen Verordnung haben aber auch viele Ausnahmen Eingang gefunden.

Der deutsche Gesundheitsminister warnt vor einem zweiten Ischgl auf Mallorca, sollten sich die Leute nicht verantwortungsvoll benehmen.

Seit Montag gelten auf Mallorca und anderen Baleareninseln wegen der Corona-Pandemie eine weitgehende Maskenpflicht. So müssen «Personen ab sechs Jahren die Maske zu jeder Zeit sowohl im öffentlichen Raum oder im Freien und auch in öffentlich genutzten geschlossenen Räumen» tragen, wie es in der gestern veröffentlichten Verordnung im regionalen Gesetzblatt heisst. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, zahlt eine Busse bis zu 100 Euro. Allerdings erst ab dem 20. Juli, denn die Menschen sollen sich mit den Massnahmen vertraut machen können.

Alllerdings gehen mit der neuen Verordnung auch viele Ausnahmen einher: Am Strand, in der Natur und auf der Uferpromenade muss keine Maske tragen, sondern einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern einhalten. Auch Essen, Trinken und Rauchen stehen auf der Liste von Ausnahmen. «Maskenpflicht auf Mallorca – ganz so streng ist es doch nicht» resümiert die «Mallorca Zeitung». Tatsächlich muss die Ferieninsel den Spagat zwischen Sicherheit und weiterhin attraktiver Feriendestination schaffen. Es wird vermutet, dass viele Ausnahmen in der neuen Verordnungen auch auf Druck der Tourismusbranche gewährt worden waren.

Maskenträger ausgelacht

Bereits zuvor gab es die Vorschrift, wonach Masken überall da getragen werden mussten, wo ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden konnte. Am Wochenende zeigte sich, was die «Malle-Touristen» davon hielten, nämlich nichts. Am Ballermann und in anderen Partyzonen waren kaum Maskenträger zu sehen, und wenn, wurden sie von der Menge ausgelacht und-gepfiffen. Vorwürfe, die Polizei habe kaum eingegriffen, bezeichnete die Balearen-Regierung als falsch. Die Sicherheitskräfte hätten zahlreiche Inspektionen vorgenommen und zig Verstösse geahndet. Zudem sei man fast zwanzig Hinweisen von privaten illegalen Parties nachgegangen – die Veranstalter können mit Bussen von bis zu 60’000 Euros geahndet werden.

Auch wenn sich die Insel, Hotels, Gastronomen und Touristen sich mit der neuen, weitreichenden Maskenpflicht vertraut macht und anfreundet – die Sorge bleibt, dass der Spass am Feiern die Einsicht der neuen Notwendigkeiten wie am letzten Wochenende verdrängen wird. «Ich bin wirklich kein Spielverderber oder Feierverächter», sagte jetzt der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn mit Blick auf die Wochenendbilder der Feiernden auf Mallorca. «Aber es ist gerade einfach nicht die Zeit dafür.» Er warnte an der Bundespressekonferenz in Berlin: «Wo gemeinsam gefeiert wird, ist das Infektionsrisiko besonders hoch.» Dieses Risiko bestehe auch bei der Rückreise im Flugzeug und anschliessend in der Heimat. «Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird», so Spahn.

«Im Moment keine gute Idee»

Den «wenigen, die sich nicht an Regeln halten wollen», müsse nachdrücklich klargemacht werden, dass sie die Erfolge der Corona-Bekämpfung gefährdeten, so Spahn weiter. Er setze jedoch nicht in erster Linie auf Verbote, sondern zuerst auf die Vernunft der Bürger: «Die meisten wissen, dass Gruppenreisen zum Ballermann oder Grossveranstaltungen im Moment keine gute Idee sind.»

Spanien ist mit knapp 28'400 Corona-Toten und 250'000 Infizierten eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder Europas. Landesweit sind die Zahlen seit Mitte Mai stark gesunken. Seit dem Ende der Beschränkungen kommt es aber lokal zu neuen Corona-Ausbrüchen.