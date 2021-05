Hockey-Nati-Captain Raphael Diaz - «Wir müssen das Spiel der Russen kaputtmachen»

Raphael Diaz trifft gegen die Slowaken im Powerplay zum 1:0. Video: SRF

Darum gehts Die Nati zeigte gegen die Slowakei eine starke Leistung.

Captain Raphael Diaz sagt, man habe die Pleite gegen Schweden gut weggesteckt.

Trainer Patrick Fischer forderte das Team auf, weiterzukämpfen.

Nun steht das Duell gegen Russland an.

Was war das für eine überragende Reaktion auf die Klatsche gegen Schweden? Die Nati deklassierte an der WM nach dem 0:7 die Slowakei mit 8:1 – wie ausgewechselt schien das Team von Trainer Patrick Fischer. Nati-Captain Raphael Diaz erklärt den Wandel so: « Wir wussten alle, dass wir eine Reaktion zeigen müssen. Das beginnt im Kopf .» Sie a lle hätten das Schweden-Spiel verarbeiten, es auf die Seite schieben können . « Wir wussten, gegen die Slowakei war es ein neues Spiel, das Turnier geht weiter. »

Weshalb das Schweizer Rezept gegen die Schweden nicht funktionierte – wie schon einige Male zuvor –, das kann der 35-Jährige auch nicht so genau sagen. Das 0:7-Resultat sei schon krass und man wolle nichts schönreden, aber sie hätten zumindest gekämpft. Aber: « Die Schweden haben extrem gut gespielt. Wir haben zu viele Tore bekommen, ganz klar. Aber wir machten auch selber die Tore nicht, die wir hätten erzielen müssen. »

Nati-Captain Raphael Diaz jubelt mit Sven Andrighetto. Claudio Thoma/freshfocus

Nach der Pleite war es an Nati-Trainer Patrick Fischer, seine Männer wieder aufzurichten. Diaz schildert das so: « Fischer sagte am nächsten Tag: ‹ Ja, es ist bitter, es tut weh, aber ihr habt alles gegeben. Nun heisst es weiterkämpfen. › Er war der Überzeugung, dass dann das Resultat anders wird. Und er sollte recht behalten. Die Reaktion war super, wir haben es weggesteckt und einen Schritt nach vorne gemacht. »

Nun folgen die verspielten Russen

Nun wartet am Samstag mit Russland (ab 15.15 Uhr live bei uns im Ticker) der nächste schwere Brocken. Die Sbornaja ist ebenfalls nicht so stark in die WM gestartet, wie man es hätte erwarten können. Doch die Nati ist vor den Russen gewarnt. Diaz sagt: « Wir wissen, dass die Russen verspielt sind. Sie sind sehr stark an der Scheibe, haben das komplette Paket, das auf uns zukommt. » Die Schweiz darf Russland nicht ins Spiel kommen lassen, d enn d ann sind sie sehr stark . « Wir müssen ihr Spiel kaputtmachen mit unserem Forechecking. Wir müssen uns a u f u nsere Stärken, unseren Speed konzentrieren. »

Diaz, der kurz vor der WM-Vorbereitung mit dem EV Zug noch Schweizer Meister geworden war, bestätigt, dass die WM in Riga teilweise ungewöhnlich begonnen hat. Jeder kann jeden schlagen. Das hat damit zu tun, dass das Niveau immer besser wird , die Teams immer näher zusammen rücken . « Die Teams werden defensiv immer solider, die Goalies werden besser. Es gab viele knappe Spiele. » Das findet Diaz attraktiv. « Kleine Dinge entscheiden die Partien, das ist cool so. Es wird immer knapper. »