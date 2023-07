Berner Oberland: Familie startet Suchkampagne nach vermisstem Sohn

1 / 2 Der 29-Jährige spricht britisches Englisch, ist circa 190 cm gross und von schlanker Statur. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Kantonspolizei Bern Er wanderte auf dem Eiger-Trail über die Rinderalp in Richtung der Gletscherschlucht. Google Maps Screenshot

Darum gehts Von Aidan Roche (29) fehlt seit dem 22. Juni jede Spur.

Der Brite ging im Berner Oberland allein auf Wanderschaft – und kehrte nicht zurück.

Die Polizei hat die aktive Suche nach dem Vermissten abgebrochen.

Seine Familie sammelt nun Geld für eine Suchkampagne. Mittels Plakaten sollen neue Hinweise generiert werden.

Von Aidan Roche gibt es seit über drei Wochen kein Lebenszeichen. Am 22. Juni begab sich der 29-jährige Brite auf den Eiger-Trail oberhalb von Grindelwald und wanderte in Richtung Gletscherschlucht. Danach war er auf seinem Handy nicht mehr erreichbar. Das passe überhaupt nicht zu ihm, sagt sein Bruder Connor zu 20 Minuten: «Aidan ist stets in Kontakt mit seiner Familie und seinen Freunden, wenn er unterwegs ist.» Der Vermisste sei ein begeisterter Wanderer und Camper, den Eiger-Trail habe er schon seit geraumer Zeit absolvieren wollen.

Die Ungewissheit sei für die Familie schwer zu ertragen. «Wir wissen nicht, was passiert ist, und fühlen uns hilflos, weil wir nichts tun können», sagt Connor. Die Unterstützung durch Freunde sei zwar fantastisch und habe der Familie sehr geholfen. «Aber wir müssen einfach wissen, wo Aidan ist und was mit ihm passiert ist.»

Suchkampagne

Um diese quälenden Fragen zu beantworten, haben Aidans Freunde ein Crowdfunding gestartet. Mit dem gesammelten Geld sollen insbesondere die Vermisst-Plakate finanziert werden, die derzeit an 24 Standorten vor allem in der Region Grindelwald hängen. «Wir wollen sein Gesicht an so vielen Orten wie möglich zeigen und so die Chance erhöhen, dass ihn jemand erkennt», sagt Connor. Auch die Kosten für den Helikopter-Suchflug sollen mit den Spenden gedeckt werden.

Die Familie hofft, dass durch die Suchkampagne neue Hinweise über den Verbleib ihres Sohnes und Bruders bei den Behörden eingehen. Denn Polizei und Bergrettung hätten sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft und die Suche mittlerweile eingestellt, heisst es in der Crowdfunding-Beschreibung.

«Suche unterbrechen nie einfach»

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage, dass die aktive Suche im Gelände, bei der unter anderem Gebirgsspezialisten, Suchhunde, Drohnen und ein Helikopter zum Einsatz kamen, unterbrochen worden sei. Jedoch werde weiterhin nach dem Vermissten gefahndet, beispielsweise in Form des nach wie vor bestehenden Zeugenaufrufs. «Sobald wir Hinweise erhalten oder wenn sich auf irgendeine Weise neue Anhaltspunkte zum Verbleib des Vermissten ergeben, gehen wir diesen jederzeit nach», sagt Kapo-Sprecherin Jolanda Egger.

Generell sei die Suche nach einer vermissten Person erst dann eingestellt, wenn diese gefunden worden sei. Dabei würden alle zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, sagt Egger: «Wir wissen, dass solche Situationen gerade für Angehörige sehr belastend und schwierig sind. Genau deshalb ist auch der Entscheid, die aktive Suche zu unterbrechen, nie leicht und wird nur nach eingehender Abwägung aller bekannten Faktoren getroffen.»

Über 20’000 Pfund gesammelt

Bis am Donnerstagnachmittag konnten via Crowdfunding über 20’000 Pfund gesammelt werden. Die Familie sei überwältigt von dieser Unterstützung, sagt Connor Roche: «Sie hat alles übertroffen, was wir uns hätten vorstellen können. Und es zeigt, wie sehr Aidan nicht nur von seiner Familie, sondern auch von seinen Freunden geliebt wird.»

