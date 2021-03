Drei-Phasen-Plan des Bundesrats

Der Bundesrat will – sofern die epidemiologische Lage das zulässt – in drei Phasen lockern. In der ersten, in der wir uns jetzt befinden, sind viele Menschen noch nicht geimpft, auch noch nicht alle Risikogruppen. Im Zentrum steht der Richtwert für die 14-Tages-Inzidenz, der bei 350 festgelegt wurde. Am Freitag betrug die Inzidenz knapp 244. Gemäss einem einfachen Modell (das keine Prognose darstellen soll) des «Tagesanzeigers» (Bezahlartikel) könnte die Grenze von 350 bereits am 7. April überschritten werden, was schärfere Massnahmen bedingen würde.