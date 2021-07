Boris Johnson will Massnahmen lockern : «Wir müssen jetzt lernen, mit dem Virus zu leben»

Die Engländer reden bereits vom «Freiheitstag»: Am Montag ab 17 Uhr MESZ will Premier Boris Johnson trotz Warnungen von Experten weitere Lockerungen der Massnahmen gegen Covid-19 bekanntgeben.

Die britische Regierung will die Covid-Vorsichtsmassnahmen ab 19. Juli kräftig lockern. Premier Johnson appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

England steht trotz steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen durch die besonders ansteckende Delta-Variante offenbar vor weiteren Lockerungen. Es wird erwartet, dass Premierminister Boris Johnson am Montag ein Ende der Maskenpflicht und der Abstandsregeln in zwei Wochen bekanntgibt. Zudem sollen Pubs keine Gästedaten mehr aufnehmen müssen und dürfen wieder ohne Einschränkungen servieren. Auch die Homeoffice-Pflicht soll fallen, wie BBC berichtet.

Er werde darlegen, wie das Land «lernt, mit dem Virus zu leben», sagte er vorab. Zugleich gelte es «für alle, weiterhin mit den Risiken durch Covid-19 umsichtig umzugehen und Urteilsvermögen in unserem Alltagsleben an den Tag zu legen». Noch in der Vergangenheit hatte Johnson den Virus als Feind bezeichnet, den es zu bezwingen gelte.

Expertinnen und Experten warnen vor zu laschen Massnahmen

Vor seiner für Montag um 18 Uhr MESZ geplanten Pressekonferenz deutete der Premier an, dass aktuell verpflichtende Corona-Auflagen ab dem 19. Juli im persönlichen Ermessen der Bürgerinnen und Bürger liegen würden. Der Stichtag wird in Boulevardmedien Grossbritanniens bereits als «Freiheitstag» bezeichnet.

Die erwartete Bekanntgabe von Lockerungen werden Abgeordnete in Johnsons konservativer Partei erfreut begrüssen, die Lockdowns zur Eindämmung des Virus skeptisch gegenüberstehen. Die wirtschaftlichen und sozialen Schäden durch Beschränkungen überwiege die Vorteile für die öffentliche Gesundheit, argumentieren sie. Doch Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsbehörden und Forscherinnen und Forscher warnen, dass eine Absage an die Maskenpflicht und Abstandsregeln gefährlich sein könnten und das Gesundheitssystem NHS überlastet werden könnte.

In Grossbritannien steigen die Infektionszahlen seit Wochen wieder stark an. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100 000 Menschen binnen einer Woche, wurde zuletzt mit 214 angegeben. Allein am Sonntag waren mehr als 24 000 Neuinfektionen registriert worden. Grund dafür ist die hochansteckende Delta-Variante, die in Grossbritannien inzwischen fast alle Fälle ausmacht.