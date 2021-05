David Degen ist neuer FCB-Besitzer - «Es wird keine Alleinherrschaft mehr geben!»

Bernhard Burgener erklärte: «Es freut mich, dass David Degen und ich eine konstruktive und einvernehmliche Lösung gefunden haben, die im besten Interesse des FC Basel liegt. Für ihn sei wichtig, dass der FCB weiterhin in Basler Händen bleibt. Sein Abgang habe nichts mit den Protesten in den vergangenen Wochen zu tun: «Wir hatten schon vor dem Schweinekopf konstruktive Gespräche.» Für Burgener war klar: «Wir wollten keinen jahrelangen Streit.»

«Jeden Franken drei Mal umdrehen »

Degen betont, dass es in Zukunft keine «Alleinherrschaft mehr geben wird». Die Aktienherrschaft wird auf vier Personen verteilt. Degen-Berater Dani Büchi sagt: «Die Aktien werden auf diese Schultern verteilt. Es kann nicht mehr nur eine Person entscheiden in Zukunft.» Degen sieht eine grosse Aufgabe darin, dass man den Ruf des FC Basel wieder herstellt: «Wir müssen es wieder schaffen, dass Spieler, Junioren und Fans stolz sind auf ihren Verein.» Das sei aktuell nicht so, wie man das erwarte vom FCB. «Wir alle stehen in der Verantwortung und müssen beweisen, dass wir ein starkes Team sind.» Degen ergänzte: «In den letzten Wochen wurden Grenzen überschritten. Ich bitte die Fans, uns eine Chance zu geben und ich bin überzeugt, wir können den Erwartungen gerecht werden.»