Salon Public: «Wir müssen lernen, Unrecht zu haben»

Der Norweger Anders Indset gilt als Rockstar der Wirtschaftsphilosophie. Er hat drei Bestseller zu den Themen Wirtschaft («Quantenwirtschaft»), Digitalisierung («Wildes Wissen») und den brennenden gesellschaftlichen Fragen («Das infizierte Denken») veröffentlicht und ist derzeit einer der gefragtesten Keynote-Speaker in Europa. Indset spricht im Rahmen des Salon Public am 7.10. im Hotel Schweizerhof in Luzern über das Auto der Zukunft und am Samstag, 8.10. im Kaufleuten Zürich über Digitalisierung, Blockchain und wie Quantencomputer die Welt verändern.