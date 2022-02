Verträge sollen sofort aufgelöst werden – «Wir müssen Putin-treuen Künstlern zeigen, dass sie nicht willkommen sind»

1 / 6 Wladimir Putin, Valery Gergiev und Anna Netrebko gemeinsam an einem Anlass im Jahr 2013 in St. Petersburg. Getty Images Gergiev wird nachgesagt, dass er Putin sehr nahe steht. imago images/Russian Look Dies treibt den Dirigenten nun in die Enge. So fordert etwa der Oberbürgermeister von München den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker gar auf, sich bis am Montag von der russischen Invasion der Ukraine zu distanzieren. Andernfalls werde das Arbeitsverhältnis beendet. Artyom Geodakyan/TASS

Im Kanton Luzern hat die SP einen Vorstoss eingereicht. Es wird verlangt, dass Verträge mit Kunstschaffenden aufzulösen sind, wenn sich diese nicht von den Angriffen gegen die Ukraine distanzieren.

Das Lucerne Festival hat am Montag Konsequenzen gezogen und die geplanten Konzerte mit Gergiev abgesagt.

Dirigent Valery Gergiev hüllt sich bisher noch in Schweigen.

Sopranistin Anna Netrebko hat sich auf Instagram geäussert. Sie schreibt, dass sie gegen diesen Krieg sei. Gleichzeitig werden kritische Stimmen zurechtgewiesen.

Im August soll Valery Gergiev im Konzertsaal des KKL Luzern im Rahmen des Lucerne Festival auf der Bühne stehen und jeweils das Mariinsky Orchestra 1 und 2 dirigieren. Nun ist der Künstler in Ungnade gefallen. Grund: Er gilt als Putin-treu. Darum hat die Luzerner Kantonsrätin Ylfete Fanaj (SP) ein dringliches Postulat eingereicht. Darin wird verlangt, dass Verträge mit Kunstschaffenden aufzulösen sind, wenn sie sich nicht «innert kurzer Frist von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine distanzieren.» Laut Fanaj haben das Lucerne Festival und das Luzerner Sinfonieorchester eine Ausstrahlung über die Kantonsgrenzen hinaus.

«Diese Kulturbetriebe, welche auch öffentliche Gelder beziehen, sollen Haltung zeigen und wir fordern von ihnen den klaren Entscheid, dass diese Künstlerinnen und Künstler nicht willkommen sind in Luzern», sagt Fanaj. Als Zögerer werden im Vorstoss namentlich das Lucerne Festival und das Luzerner Sinfonieorchester genannt. «Dies ist nicht mehr verständlich. Deshalb soll der Regierungsrat umgehend seinen Einfluss geltend machen.» Nebenbei sei erwähnt, dass Dirigent Valery Gergiev den Titel «Unesco Artist for Peace» trägt. Am Montag teilte das Lucerne Festival mit, dass beschlossen wurde, die geplanten Konzerte des Mariinsky Orchestra und Valery Gergiev abzusagen. «Angesichts der völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen Russlands setzen wir ein klares Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Wir sind zutiefst betroffen und verurteilen den Angriff auf die Ukraine und auf Unschuldige aufs Schärfste», lässt sich Intendant Michael Haefliger zitieren.

Vertragsverhältnis von Gergiev steht auf der Kippe

Der Oberbürgermeister von München hat Gergiev gar aufgefordert, sich von der Invasion zu distanzieren. Im Schreiben steht: «Gemeinsam mit den Orchestervertretern der Münchner Philharmoniker erwarte ich von Ihnen als Chefdirigent des Orchesters jetzt ein deutliches Zeichen der Distanzierung von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine, und damit ein klares Signal an die Stadtspitze, die Öffentlichkeit, die Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker und ihr Publikum bis Montag, 28. Februar. Anderenfalls werden wir das Vertragsverhältnis als Chefdirigent beenden müssen.» In New York hat Gergiev bereits ein bedeutendes Mandat in der Carnegie Hall verloren. Und eine klare Position verlangt etwa auch die Mailänder Scala. Weniger klar positionierten sich bisher die Wiener Philharmoniker.

Auch die russische Starsopranistin Anna Netrebko steht Putin nahe. Sie soll laut Programm des KKL Luzern am 5. Juni in Luzern konzertieren. Eine Absage gibt es bisher nicht. KKL-Sprecherin Corinne Schneebeli sagt auf Anfrage: «Das KKL ist Veranstaltungsort und Partner des Organisators und wir sind mit ihm, wie mit allen Partnern laufend in Gesprächen.» Eine Reihe von Vorstellungen mit Netrebko am Opernhaus in Zürich ist schon ab dem 9. März geplant. «Das Opernhaus hat einen bindenden Arbeitsvertrag mit Frau Netrebko. Für uns als Arbeitgeber existiert keine rechtliche Grundlage, Mitarbeitende nach ihrer politischen, religiösen oder sexuellen Orientierung zu befragen», teilt die Oper der «NZZ» mit.

Netrebko: «Wie viele meiner Kollegen bin ich kein politischer Mensch.»

In der Zwischenzeit hat sich Netrebko auf Instagram geäussert: «Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und ich liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine und der Schmerz und das Leiden brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dies ein Ende hat und die Menschen in Frieden leben können. Darauf hoffe und bete ich.»