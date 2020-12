Das hat die Bündner Regierung am Freitag an einer Medienkonferenz bestätigt.

Ab Freitag, 23 Uhr, bleiben Beizen in Graubünden geschlossen.

An einer Medienorientierung hat die Regierung über ihren Entscheid informiert.

Bis 18. Dezember müssen Restaurants im Kanton Graubünden geschlossen bleiben. Das ist Teil der Strategie, um die Pandemie zu bekämpfen, wie die Bündner Regierung am Freitagmorgen an einer Medienorientierung ausführte. «Wir haben dafür völliges Unverständnis», sagt Franz Sepp Caluori , Präsident von Gastro Graubünden, zu 20 Minuten. Klar müsse man die Pandemie bekämpfen. «Aber es kann nicht sein, dass das auf dem Buckel der Gastronomie passiert.» Diese Massnahme sei sehr einschneidend. «Die Regierung hat über das Ziel hinausgeschossen», sagt Caluori.

Vor allem würden die Massnahmen zu spät kommen. Man hätte diese wenn schon, dann im November umsetzen sollen. «Dann wäre die Gastronomie in der Zwischensaison gewesen und die Einbussen weniger schlimm.» Caluori hätte auch einen Alternativvorschlag gehabt: «Wieso nicht statt Vierertische wie bislang neu bis Weihnachten auf Zweiertische reduzieren?» So könnte man die Betriebe offen halten, mit Schutzkonzepten habe man bereits Erfahrung, eine Schliessung wäre seiner Meinung nach mit einer Zweiertisch-Regel vermeidbar gewesen. «Doch wahrscheinlich hat die Regierung das nicht mal in Betracht gezogen», mutmasst Caluori.