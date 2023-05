Belarus: Swetlana Tikhanovskaia hofft auf Machtwechsel

Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaia sprach erst im Januar 2023 beim World Economic Forum in Davos. Sie will gut darauf vorbereitet sein, falls Lukaschenko nicht mehr im Amt bleiben kann.

Lukaschenko ist seit Tagen nicht mehr öffentlich aufgetreten und sogar wichtigen Terminen wie staatlichen Feierlichkeiten seines Landes ferngeblieben. Zuletzt zeigte er sich am Dienstag vergangener Woche in Moskau bei der Feier zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Beobachtern zufolge wirkte er deutlich erschöpft, er nahm zudem nicht an einem Essen mit Russlands Präsident Wladimir Putin teil. Anders als üblich wandte sich Lukaschenko am 9. Mai auch nicht an die belarussischen Kriegsveteranen.