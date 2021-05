Therapie-Netzwerk für Pädophile - «Wir müssen sie dazu bringen, dass sie die Neigung nicht ausleben»

Nun soll in der Schweiz ein Präventionsnetzwerk entstehen mit Anlaufstellen für Pädophile. Reuters

Darum gehts In der Schweiz soll ein Präventionsnetzwerk für Pädophile entstehen.

Angelehnt ist das Schweizer Netzwerk an das weltgrösste Präventionsnetzwerk «Kein Täter werden».

Gruppentherapien sollen dabei im Vordergrund stehen.

In der Schweiz gibt es ungefähr 30’000 Männer, die sich von Kindern angezogen fühlen. Schätzungen zufolge ist ein Prozent der Männer pädophil. Gesellschaftlich werden sie geächtet. Doch ein Grossteil der Pädophilen wird nie straffällig und leidet unter seiner Neigung. Die meisten führen sogar ein normales Leben mit Familie. Oft sind sie dabei eine Gefahr für die Kinder in ihrem Umfeld.

Nun soll ein Präventionsnetzwerk entstehen mit Anlaufstellen für Pädophile. Die auf Pädophilie spezialisierten psychiatrischen Institutionen in Frauenfeld, Genf, Zürich und Basel haben sich zusammengetan, um einen Verein auf die Beine zu stellen.

Angelehnt ist das Projekt an das weltgrösste Präventionsnetzwerk «Kein Täter werden», das in Berlin lanciert wurde und mittlerweile in zwölf deutschen Städten Anlaufstellen hat. Seit der Gründung haben bereits 11’000 Pädophile eine Therapie durchlaufen.

Ziel ist Verhaltenskontrolle

Maximilian von Heyden von der Berliner Anlaufstelle hat den Auftrag, den Aufbau des Schwesternetzwerks in der Schweiz zu koordinieren. Ziel einer Therapie sei nicht, die Pädophilen zu «heilen», so von Heyden im «Tages-Anzeiger» – eine sexuelle Ausrichtung lasse sich nicht abändern. «Ziel ist die Verhaltenskontrolle», sagt er. «Wir müssen die Patienten dazu bringen, dass sie die Neigung nicht ausleben.»

Die Behandlung bei «Kein Täter werden» dauert ein Jahr und findet meist in Gruppen statt. Experten versprechen sich davon mehr als von Einzelbehandlungen. Der Gruppenaustausch bringe den Vorteil mit sich, dass die Betroffenen, die länger dabei seien, den Neueinsteigern als Vorbild dienen könnten, sagt Marc Graf, Direktor der Klinik für Forensik an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel (UPK). «Wer sich in eine solche Therapie begibt, der zweifelt anfangs oft daran, dass sie etwas nützt. Wenn man sieht, dass es denjenigen, die schon länger dabei sind, nützt, dann hilft das»,

Pädophilie allein ist kein Verbrechen

Im Wesentlichen geht es darum, aus dem Schweizer Flickenteppich ein einheitliches Therapieangebot zu schaffen. Noch ist unklar, an welchen Standorten das Netzwerk mit dem Arbeitstitel «Kein Täter werden Suisse» seine Behandlungen anbieten will und welchen finanziellen Beitrag die Kantone leisten werden. In den nächsten Wochen soll die Webseite aktiviert werden. Auch Werbung soll geschaltet werden. Die Betroffenen sollen zu verstehen bekommen: Pädophilie allein ist kein Verbrechen.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Online- und Einzelchatberatung für Kinder und Jugendliche Opferberatungsstelle Kinderspital Zürich Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du beim Institut Forio und bei den UPK Basel.