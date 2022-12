Nach Nati-Debakel: «Wir müssen uns bei allen Fans entschuldigen für diese Leistung» 

Gleich mit 1:6 ging der Achtelfinal gegen Portugal verloren. Die Nati wollte Geschichte schreiben, tat dies aber nur in negativer Manier. Die eiskalten Portugiesen erzielten eigentlich fast mit jeder Chance einen Treffer, womit der WM-Traum für die Nati in einem Debakel endete. Die Spieler konnten die Pleite nicht erklären – waren gezeichnet.

Xherdan Shaqiri

«Wir sind alle sehr enttäuscht. Ich will mich im Namen der Mannschaft für diese Leistung entschuldigen. Ich glaube, das war nicht unser wahres Gesicht. Das Gesicht, das ihr von uns kennt», sagte ein sichtlich enttäuschter Xherdan Shaqiri. Es sei schwierig, zu erklären, woran es gelegen hatte. «Wir haben den Plan geändert und es ist nicht aufgegangen», so Shaqiri. Alle Spieler kamen nicht auf das Niveau, so der 31-Jährige. «Wir hatten einiges vor heute, aber wir haben die Leistung nicht gebracht.» Schon in der ersten Halbzeit habe man das Spiel verloren. Und: «Solche Mannschaften sind knallhart, wenn man zu viele Fehler macht. Es war eines der Länderspiele, von denen ich am meisten enttäuscht bin.»