Hoffnungsbarometer 2023: Das sagt der Studienautor

60 Prozent der Schweizer Bevölkerung sehen schwarz. Ist der Pessimismus gerechtfertigt? Ob es in 20 Jahren tatsächlich viel schlechter aussieht als heute, kann niemand sagen, auch wir Zukunftsforscher haben keine Kristallkugel. Man kann vielleicht Parallelen ziehen mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Situation jetzt ist selbstverständlich anders als damals. Doch wir müssen achtsam sein, sonst geht zu viel an Umwelt und rechtsstaatlichen Errungenschaften kaputt. Die Frage ist, wie viel Schaden und Leid es noch braucht, bis etwas Neues entstehen kann.

Der Vergleich mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts klingt schrecklich. Ja, deshalb ist der Pessimismus gar nicht so schlecht. Er rüttelt uns wach und macht uns bewusst, was auf dem Spiel steht. Wir sollten die Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn es muss eine Veränderung geben. Schlecht wäre es, wenn aus dem Pessimismus ein Fatalismus entstünde, ein Fehlen von Hoffnung und Perspektiven.

Was muss sich verändern?

Wir haben Krieg in Europa, und die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich wieder. Wir haben den Gipfel von Wohlstand und Wohlfahrt erreicht. Unsere Kinder, die Generation Z, sind die erste Generation seit 100 Jahren, die nicht davon ausgeht, bessere Zukunftsperspektiven zu haben als ihre Eltern im selben Alter. Wenn wir die Umweltzerstörung stoppen, die Demokratie erhalten und gesund bleiben wollen, müssen wir unser Verhalten ändern. Dazu kann jeder individuell etwas beitragen. Mehr Dialogbereitschaft, Respekt, Toleranz. Auch jeder mit sich selber. Es fängt im Kleinen an. Als Gesellschaft müssen wir uns weiterhin für Demokratie und Frieden einsetzen und sollten dies auch innenpolitisch so leben. Es müssen nicht alle gleich denken, aber wir müssen zusammenhalten.