GastroFutura: «Wir müssen wieder lernen, was gut schmeckt»

Herr Handke, Sie sind in jedem Bereich der Gastronomie aktiv. Warum?

Und da kommt Gastro Futura ins Spiel. Was ist das?

Wie funktioniert das Angebot von Gastro Futura konkret?

Man bewirbt sich und stellt zum Beispiel mittels eines Onlinefragebogens eine kleine Bestandsanalyse her. Dort legt man auch fest, wohin man selbst will: Will man gesünder kochen, weniger Food-Waste produzieren, sozialere Arbeitsbedingungen – solche Sachen. Man definiert also ein Ziel für sich. Dann nehmen wir die Bewerberin oder den Bewerber an der Hand und beraten sie oder ihn. Wir organisieren Erfahrungsgruppen, wir halten Workshops und Open Kitchens ab, wir halten Vorträge, geben Inputs. Bei einer Open Kitchen zeigt z. B. ein Betrieb, wie er hausgemachte Getränke aus Waste-Produkten macht.