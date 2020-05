Corona-Krise trifft Reisebüros

«Wir müssten uns richtig hoch verschulden»

Die Corona-Krise setzt dem Tourismus stark zu. Während Tourismusanbieter in der Schweiz dank Schweizer Gästen auf eine Erholung hoffen, trifft es die Reisebranche hart. Wer träumt aktuell noch von Fernreisen? Ein Gespräch mit Reisebüromitinhaber Tomi Biedermann.

Campieren am Fishriver Canyon in Namibia – dem weltweit zweitgrössten Canyon der Welt.

Aktuell sind die Fichten in den Schweizer Bergen erreichbarer, als die Baobab-Bäume in Madagaskar.

Würde ein Grossteil unserer Kunden, die bereits gebucht haben, auf eine Annullierung ihrer Reise bestehen, ginge es jetzt so richtig an die Substanz. Wir sind in dieser Situation darauf angewiesen, dass die Kunden stattdessen auf ein anderes Datum umbuchen. In der gesamten ersten Hälfte des Aprils hatten wir so viele Buchungen wie sonst an einem Tag.