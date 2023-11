«Wir Muslime hören jetzt: Wegen eurem Glauben gibt es Krieg»

1 / 6 Önder Günes ist seit 2023 Präsident der Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS). Der Krieg in Israel und im Gazastreifen werde fälschlicherweise als ein Religionskrieg dargestellt, deshalb würden Juden und Muslime in Mitleidenschaft gezogen, sagt Günes. «Eigentlich handelt es sich um einen Territorialkrieg.» privat Fathima Ifthikar, Vorstandsmitglied der Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS), getraut sich nicht, mit den Kindern an eine Demonstration zu gehen. «Wenn vereinzelte Antisemiten oder Extremisten auffallen, stehen alle unter Kollektivverdacht.» Screenshot aus einer «Arena»-Sendung von 2021. Screenshot SRF Regierungspräsident und Sicherheitsdirektor Mario Fehr hält es für fahrlässig, Palästina-Demonstrationen zu erlauben. Islamisten aus Deutschland und anderen Ländern könnten in die Schweiz ausweichen. Was in Essen passiert ist, könne auch in der Schweiz geschehen. Der FIDS-Vorstand geht nicht davon aus. Man könne die Situation in der Schweiz nicht mit jener in Deutschland vergleichen, sagen Fathima Ifthikar und Önder Günes. Tamedia

Darum gehts In Essen D haben Islamisten eine Demonstration, die als Friedens-Demonstration angekündigt worden war, besetzt.

Auch in der Schweiz könnte das geschehen, befürchtet der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr.

Vertreter der Schweizer Muslime sehen das anders. Sie wünschen sich mehr Differenzierung.

Der Islamisten-Aufmarsch vor Wochenfrist in Essen D hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Der Zürcher Regierungspräsident und Sicherheitsdirektor Mario Fehr macht sich Sorgen: «Die Gefahr, dass Islamisten aus Deutschland und anderen Ländern nun in die Schweiz ausweichen und ihren Hass verbreiten, ist real», sagt er im Interview mit der NZZ (Bezahlartikel). Palästina-Demonstrationen sollten derzeit verboten werden, sagt Fehr.

20 Minuten hat mit Önder Günes, Präsident der Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS), gesprochen sowie mit Vorstandsmitglied Fathima Ifthikar.

Herr Günes und Frau Ifthikar, in Deutschland nutzten Islamisten den Nahost-Konflikt als Deckmantel, um ihre Ideologie zu verbreiten. Auch in Bern waren Hakenkreuze zu sehen. Sollen diese Demonstrationen erlaubt sein?

Önder Günes: Aus unserer Sicht gebietet es die Meinungsäusserungsfreiheit, dass man Kundgebungen veranstalten und daran teilnehmen darf. Doch was dort skandiert wird, muss im Einklang mit den Gesetzen des Landes und den internationalen Menschenrechten sein. In Essen war das nicht der Fall.

Wo ist die Grenze des Zulässigen?

Önder Günes: Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Rassismus jeder Art dürfen nicht vorkommen. Auch darf man Israel nicht das Existenzrecht absprechen.

«Wir haben die Hamas-Attacke ohne Wenn und Aber verurteilt» Önder Günes, Präsident der Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS)

Fathima Ifthikar: Was in Essen passiert ist, lehnen wir klar ab. Doch in der Schweiz wäre das nicht möglich. Die Situation in der Schweiz ist ganz anders als etwa in Deutschland oder in Frankreich. In Frankreich ist es beispielsweise nicht erlaubt, mit einer Abaya, einem traditionellen muslimischen Frauenkleid, an der Uni zu studieren. In Deutschland kann einer Muslimin das Kopftuch bei der Arbeit verboten werden. So etwas schürt Emotionen und trennt die Bevölkerungsgruppen voneinander. In der Schweiz funktioniert das Zusammenleben.

Ist es nicht an der FIDS, nach einer Demonstration wie in Essen Position zu beziehen?

Fathima Ifthikar: Wir haben mehrmals Position bezogen und zu Toleranz, Respekt und Dialog aufgerufen. Hass gegen Juden und Muslime ist unannehmbar und gefährlich. Wir haben auch die Attacke auf Israel vom 7. Oktober in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Rat der Religionen verurteilt. Doch all dies hinterlässt bei uns auch einen schalen Nachgeschmack: Warum müssen wir uns rechtfertigen? Wenn Christen Unheil anrichten, erwarte ich von meinen christlichen Mitmenschen nicht, dass sie sich distanzieren.

Önder Günes: Der Grund, warum wir Position beziehen müssen, ist der, dass dieser Krieg als Religionskrieg dargestellt wird. Das ist falsch, es ist ein Territorialkrieg. Doch mit dem Label «Juden gegen Muslime» erreicht man viel mehr Menschen und erhitzt die Gemüter. Dies ist im Sinne der Fundamentalisten auf beiden Seiten. Die Medien verfestigen dieses Narrativ.

Sollen Palästina-Demos erlaubt sein? Sicher. Nur weil Extremisten in Deutschland den Anlass besetzt haben, sollen nicht alle anderen in Mitleidenschaft gezogen werden. Man sollte Pro-Palästina-Demonstrationen jetzt besser verbieten. In dieser aufgeheizten Situation ist das zu gefährlich. Ein Verbot ist zu radikal und vielleicht kontraproduktiv. Ich habe keine Meinung dazu.

Als Dachverband der Schweizer Muslime steht ihr mutmasslich auf der Seite der Palästinenser. Wie ist eure Position?

Önder Günes: Die Attacke vom 7. Oktober hat mich persönlich nachhaltig verstört. Als Verband haben wir sie ohne Wenn und Aber verurteilt. Es gibt kein Aber, nur ein Und. Was jetzt im Gazastreifen passiert, ist schlimm. Die Bevölkerung ist von Wasser und medizinischer Versorgung abgeschnitten. Auch fragen wir uns, wie das «Opferverhältnis» aussehen darf. 1400 Israeli sind ermordet worden, auf palästinensischer Seite sind es gegen 10’000.

Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.

Fathima Ifthikar: Das sehe ich auch so. Doch wie weit darf die Selbstverteidigung gehen? Wenn sich nach einer Amoktat an einer amerikanischen Schule der Täter im Schulhaus verschanzt, wenn die Polizei kommt, wird nicht das ganze Schulhaus mit allen Lehrkräften und Schülern bombardiert. Im Gazastreifen müsste es möglich sein, die Terroristen mit Special Forces zu bekämpfen, ohne die breite Bevölkerung derart in Mitleidenschaft zu ziehen.

Eine verbreitete Position unter Linken ist die Relativierung: Es sei zwar schlimm, was die Hamas getan hat. Aber man müsse dies im Kontext der letzten Jahrzehnte sehen.

Önder Günes: Das ist nochmals ein anderes und sehr komplexes Thema. Wir kommentieren, was jetzt geschieht.

«Ich traue mich nicht, mit den Kindern an eine pro-palästinensische Demonstration zu gehen» Fathima Ifthikar, Vorstandsmitglied FIDS

Die öffentliche Diskussion wird unter grosser Anspannung geführt. Selbst Freundschaften leiden darunter. Wie erleben Sie das?

Fathima Ifthikar: Es ist schwierig. Zum Beispiel nehme ich mit den Kindern nicht an pro-palästinensischen Demonstrationen teil, auch viele meiner Freunde nicht. Obwohl wir für Frieden und humanitäre Massnahmen im Gazastreifen einstehen wollen. Aber aus Angst, dass vereinzelte Antisemiten oder sonstige Extremisten negativ auffallen und dann alle Teilnehmenden dem Kollektivverdacht ausgesetzt sind, verzichten wir.

Önder Günes: Wie Juden jetzt Beschimpfungen und Angriffen ausgesetzt sind, so geschieht das auch Muslimen. Sie werden beschimpft, hören etwa: Wegen eures Glaubens haben wir jetzt diesen Krieg. Juden und Muslime im Westen werden für das verantwortlich gemacht, was im Nahen Osten passiert. Das darf nicht sein.

Auch in Syrien und im Jemen sind Tausende Menschen getötet worden. Niemand ging dagegen auf die Strasse. Ist der Fokus auf Israel und Gaza verhältnismässig?

Önder Günes: Es ist so, dass Krieg gegen Volksgruppen unterschiedlich wahrgenommen wird. Etwa die Verfolgung der Uiguren in China. Der Fokus auf Nahost mag auch damit zu tun haben, dass Israel sich als Rechtsstaat versteht, für den andere Massstäbe gelten müssen als für China.