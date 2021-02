Gemäss der Kapo war das Fluchtauto in mehrere Unfälle verwickelt.

Im Kanton Bern kam es am Samstagabend zu einer grossen Verfolgungsjagd auf der A1.

Als News-Scout Armin am Samstagabend auf dem A1-Felsenauviadukt zwischen Bern Wankdorf und Bern Neufeld fuhr, wurde die gesamte Autobahn plötzlich gesperrt. Ein Polizeiauto mit Blaulicht hätte auf der mittleren Fahrbahn angehalten und den gesamten Verkehr gestoppt: «Die Polizisten rannten zu jedem Auto und sagten allen Insassen, dass wir sofort aussteigen müssen und uns hinter dem Polizeiauto in Sicherheit bringen sollen». Gut zwanzig Autos seien davon betroffen gewesen. Wie die meisten habe er der Anweisung sofort Folge geleistet: «Die Leute hatten Angst, manche fast Panik. Mein erster Gedanke war, dass die Brücke einstürzt». Einige seien ohne Jacken aus ihren Autos gerannt: «Niemand wusste, um was es geht oder wie gross die Gefahr ist.»